Bundesaußenminister Heiko Maas verpasst wegen der Panne an seinem Regierungsflieger einen wichtigen privaten Termin zu Hause. „Das Schmerzhafteste für mich persönlich ist, dass ich den Geburtstag meines Sohnes verpasse“, sagte der SPD-Politiker am Freitag in Mali. „Aber er hat Gott sei Dank Verständnis dafür.“

Nach mehr als 300 000 problemlosen Flugkilometern war Maas am Donnerstagabend wegen eines Hydraulikschadens an seinem Airbus A319 in der malischen Hauptstadt Bamako in Westafrika liegengeblieben. Er sollte am Freitagnachmittag mit einem Tag Verspätung mit einer Ersatzmaschine zurückfliegen. Die Landung in Berlin war für kurz nach Mitternacht geplant. „Das ist unangenehm. „Das ist unangenehm. Da geht die Welt nicht unter. Und in gewisser Weise gehört das auch zum Job“, sagte der Außenminister.

Drei neue Regierungsflieger genug

Trotz seiner Flugzeugpanne ist Maas gegen die Anschaffung weiterer neuer Regierungsflieger über die bereits bestellten drei Maschinen hinaus. Die Anschaffung der drei Langstreckenflugzeuge sei notwendig und sie müssten jetzt auch zügig kommen, sagte er am Freitag in der malischen Hauptstadt Bamako. Darüber hinaus sehe er aber keinen Bedarf.

„Das Grundproblem bei der Flugbereitschaft besteht darin, dass Maschinen, die für den dauerhaften Einsatz gebaut worden sind, jetzt relativ lange Standzeiten haben zwischen der Nutzung durch Regierungsmitglieder. Das macht diese Maschinen anfälliger“, sagte Maas. „Mit Blick auf die Tatsache, finde ich, ist die Flugbereitschaft der Bundeswehr wirklich gut aufgestellt.“

Mehr zum Thema Regierungsflieger Maas wegen Flugzeugpanne in Mali gestrandet

Die Flugbereitschaft hat 14 teils recht alte Flugzeuge, die für Flüge von Kabinettsmitgliedern oder des Bundespräsidenten eingesetzt werden. Nach zahlreichen Pannen in den vergangenen Monaten hatte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) im Februar die Beschaffung von drei neuen Langstreckenmaschinen in Auftrag gegeben. „Das ist auch nötig, ich glaube, das merken alle“, sagte sie. Die FDP hatte am Freitag gefordert, die komplette Flotte zu erneuern. (dpa)