Mit oder ohne Schutzmaßnahmen Wie leben mit dem Coronavirus?

Demnächst fällt auch in Hessen die Isolationspflicht für Corona-Infizierte weg. Anfang nächster Woche wolle das Kabinett einen Beschluss fassen, hat die hessische Staatskanzlei mitgeteilt. Ab Mittwoch soll dann für positiv Getestete die Pflicht entfallen, sich zu isolieren. Dafür müssten sie sich an andere Schutzmaßnahmen halten, wie etwa eine Maskenpflicht in Innenräumen. Ist dies ein weiterer Schritt zum vollkommenen Wegfall aller Schutzmaßnahmen – oder wie könnte in naher Zukunft das Leben mit dem Coronavirus aussehen?

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden