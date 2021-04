Alle schauen in der Corona-Krise auf die Regierenden - schauen wir auf uns. Wir sind die Bürger! Nehmen wir unsere Verantwortung wahr. Wie das geht? Durch eine Gemeinschaftsaktion; eine, die es tatsächlich gibt. Sie will uns aus dem Dauer-Lockdown heraushelfen.

Und zwar geht die so: Möglichst viele machen selbst einen Schnelltest / Selbsttest, zeitlich synchron, an einem Tag. Damit kann man die Personen finden, die genau zu diesem Zeitpunkt infiziert sind.

Dann ein zweiter Test innerhalb der Inkubationszeit, also nach drei oder vier Tagen. Die identifizierten Personen müssten sich nach einem positiven Ergebnis sofort in Quarantäne begeben, bis sie nicht mehr infektiös sind. Auch das kann per Schnelltest in Eigenverantwortung selbst festgestellt werden. Was das bringt?

Die Kombination der beiden aufeinander folgenden Tests und deren Gleichzeitigkeit könnte die Infektionsketten unterbrechen und das Infektionsgeschehen innerhalb kurzer Zeit reduzieren. Um die Hoffnung Wirklichkeit werden zu lassen, dass die Wirtschaft, Kulturbetriebe, Museen, Geschäfte und die Gastronomie könnten sofort wieder öffnen. Und wir womöglich sogar wieder in Urlaub fahren können.

Der Weg zum Ziel beginnt Samstag, 10. April, mittags. Zweiter Termin: Dienstag, 13. April. Initiiert hat die Aktion der Diplomingenieur Sebastian Reich aus Bayern. Die Aktion „Südtirol testet“ hat gezeigt, dass man, wenn man „blind“ in die Bevölkerung testet, etwa ein Prozent Personen findet, die infiziert, aber symptomfrei sind. Diese Größenordnung ist auch hier zu erwarten.

Pro Bürger fallen etwa 16 Euro an. „In Anbetracht der extremen Kosten, die wir schon durch die Coronahilfen tragen müssen und die weiter auf uns zukommen werden, ist dieser Beitrag verschwindend gering“, schreibt Initiator Reich. Jetzt, in der dritten Welle, darf die Politik nicht allein gelassen werden.

Denn das ist das Besondere an Corona: Die Träger der Krankheit sind schwer zu finden. Nur ein kleiner Teil der infizierten Menschen hat Symptome. Sie haben also auch keine Veranlassung sich testen zu lassen, tragen die Krankheit aber trotzdem weiter.

Das macht das Unterbrechen der Infektionsketten so schwer. Weil jetzt Schnelltests verfügbar sind, die jeder selbst machen kann, ist es möglich, das Infektionsgeschehen auszubremsen.Von uns selbst, den Bürger:innen. Es liegt auch in unserer Verantwortung.