Donald Trump hat genug vom Krankenhaus. Schon am Sonntagnachmittag unterbrach der US-Präsident kurz seinen strikt abgeschirmten Aufenthalt im Walter-Reed-Militärkrankenhaus, um bei seinen Unterstützern auf der Straße vor der Klinik vorbeizuschauen.

Dazu ließ er sich von seinen Secret-Service-Leuten in seinem gepanzerten Wagen an den Fans vorbeifahren.

Ein unerhörter Vorgang, kritisieren viele, darunter auch Ärzte und sogar mindestens ein Secret-Service-Agent, angesichts seiner Infektion mit dem hochansteckenden und gefährlichen Coronavirus.

Der Präsident habe seine eigenen Mitarbeiter in Gefahr gebracht – und das nicht zum ersten Mal. Alle in den Ausflug involvierten Personen müssten sich Ärzten zufolge nun in Quarantäne begeben.

Am Sonntag soll Trump zudem, so berichten es US-Medien, nachdrücklich klargemacht haben, dass er unbedingt zurück ins Weiße Haus wolle. Er sei gelangweilt und befürchte, der Klinikaufenthalt lasse ihn „schwach“ aussehen.

Am Montag wurde erwartet, dass er im Laufe des Tages entlassen werden könnte – nach gerademal drei Tagen im Krankenhaus. Sein Stabschef Mark Meadows erklärte am Morgen, der Gesundheitszustand des Präsidenten habe sich über Nacht weiter verbessert.

Sein Ärzteteam soll nach der Morgen-Visite zusammenkommen, um seine Verfassung zu beurteilen und gemeinsam mit ihm zu entscheiden, ob er nach drei Tagen im Krankenhaus fit genug für eine Rückkehr ins Weiße Haus sei, wie Meadows dem Sender Fox News sagte.

Widersprüchliche Informationen

Wie genau es Trump geht, ist allerdings weiter unklar. Immer wieder werden unterschiedliche, manchmal widersprüchliche Informationen zum Verlauf seiner Krankheit bekannt, was die Glaubwürdigkeit der offiziellen Angaben nicht erhöht. Sehr viele wichtige Fragen sind offen, zum Beispiel die, wann sich der Präsident bei wem angesteckt hat, wann er davon wusste und wen er alles angesteckt hat.

Bekannt ist nach zwei Pressekonferenzen seiner Ärzte inzwischen, wie er behandelt wird – mit einem Medikamenten-Cocktail, der für schwere Krankheitsverläufe vorgesehen ist – und dass es ihm zumindest zeitweise nicht gut ging und er zusätzlichen Sauerstoff benötigte. Die meiste Zeit kriegen die Amerikaner aber zu hören, dem Präsidenten gehe es „sehr gut“.

Wie um das zu beweisen, twitterte dieser am frühen Montagmorgen innerhalb von einer Stunde insgesamt 18 Mal, 16 Tweets wurden von seinem Account innerhalb einer halben Stunde abgesetzt.

Auch wendet er sich in Videobotschaften an die Amerikaner und behauptet, die ganze Zeit zu arbeiten und jetzt aus eigener Anschauung zu wissen, wie das mit dem Virus so sei.

Es ist der eindeutige Versuch, die Erkrankung des Präsidenten, der die Gefahren des Virus monatelang herunterspielte, sich über seinen Maske tragenden Herausforderer Joe Biden lustig machte und gegen Empfehlungen seiner eigenen Corona-Experten verstieß, zu seinem Vorteil zu nutzen.

Trump-Anhänger vor dem Walter Reed Hospital. Foto: Christy Bowex/ZUMA Wire

In genau vier Wochen ist der Tag der Wahrheit. Am 3. November werden die Amerikaner wohl vor allem darüber abstimmen, wie die Regierung Trump mit der Pandemie bisher umgegangen ist. Dem Präsidenten bleibt nicht mehr viel Zeit, das Rennen zu seinen Gunsten zu drehen. Erste Umfragen deuten daraufhin, dass ihm seine eigene Erkrankung bei diesem Vorhaben nicht nutzt und ihm viele Amerikaner vorwerfen, das Virus nicht ernst genommen zu haben.

In den Wochen davor hatte die Trump-Kampagne trotz inzwischen fast 7,5 Millionen Infizierten und knapp 210 000 Menschen, die in den USA an den Folgen des Virus bereits gestorben sind, versucht, die Aufmerksamkeit der Amerikaner auf Themen wie „Law and Order“ zu ziehen. Mit überschaubarem Erfolg. Jetzt dürfte das wohl erst recht nicht mehr gelingen.

Er argumentiert mit seinem Pflichtbewusstsein

Also versucht es Trump mit der Strategie: Er wisse nun, wie sich eine Covid-19- Erkrankung anfühlt und könne berichten, dass die Medikamente wirken. Er argumentiert, sich aus Pflichtbewusstsein nicht im Weißen Haus versteckt zu haben, sondern trotz der Ansteckungsgefahr seiner Arbeit nachgegangen zu sein.

Kann das verfangen – und zwar nicht nur bei seinen überzeugten Anhängern, sondern auch bei den Umfragen zufolge rund zehn Prozent der Wähler, die sich trotz der enormen Polarisierung im Land noch nicht sicher sind, wen sie wählen?

Unangenehm könnte Trump ein Bericht des „Wall Street Journal“ werden. Demnach hatte er bereits am Donnerstagabend einen positiven Schnelltest vorliegen, informierte darüber aber weder enge Mitarbeiter noch mögliche Betroffene oder gar die Öffentlichkeit.

Trotz Diagnose kam Trump zu einem Essen mit 206 Gästen

Damit hätte er bewusst andere Menschen in Gefahr gebracht. Offiziell twitterte er erst nach dem zweiten Test, einem Nasenabstrich, am frühen Freitagmorgen, dass seine Frau Melania und er sich angesteckt und in Quarantäne begeben hätten.

Trotz des positiven ersten Tests besuchte er am Donnerstagabend noch ein Spender-Essen mit mindestens 206 Personen in seinem Golfclub in Bedminster/New Jersey und gab dem Sender Fox News ein Interview.

Die Spender hatten 2800 Dollar für ein Ticket gezahlt – aber die Behörden in New Jersey haben nun Schwierigkeiten, sie ausfindig zu machen, weil die Republikanische Partei angeblich nur Email-Adressen von ihnen hat.

Mehr zum Thema Nach Corona-Infektion des US-Präsidenten Trump soll ersten positiven Test zunächst verheimlicht haben

Bekannt ist bereits, dass Trump sich vor dem TV-Duell mit Joe Biden am Dienstag nicht hatte testen lassen – er kam zu spät.