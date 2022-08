Die Mehrwertsteuer auf Erdgas soll von bisher 19 auf sieben Prozent sinken. Das kündigte Kanzler Olaf Scholz (SPD) in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz an. Mit dem Schritt würden die Gaskunden insgesamt deutlich stärker entlastet als sie durch die staatliche Gasumlage belastet würden, sagt Scholz.

Er erwarte von den Unternehmen, dass sie die Steuersenkung eins zu eins an die Verbraucher weitergäben, sagte der SPD-Politiker. „Dies ist ein weiterer Schritt zur Entlastung.“

Hintergrund ist die Gasumlage, mit der Importeure ab Oktober wegen des Ukraine-Kriegs erhöhte Beschaffungskosten an die Verbraucher weitergeben können. Zahlen müssen dann alle Gasnutzer, ob Privatleute oder Unternehmen - und zwar zunächst etwa 2,4 Cent pro Kilowattstunde. Auf die Umlage fällt zudem Mehrwertsteuer an.

Die Bundesregierung wollte das eigentlich verhindern und so dafür sorgen, dass der Staat nicht mitverdient. Nach europäischem Recht ist es aber nicht vorgesehen, auf die Mehrwertsteuer zu verzichten.

Der rechtliche Rahmen lasse keine Ausnahme zu, schrieb EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni in einem Brief an Finanzminister Christian Lindner. Die Bundesregierung habe allerdings die Möglichkeit, die geltende Mehrwertsteuer auf den EU-Mindestsatz von fünf Prozent zu senken.

Für einen Vierpersonen-Haushalt mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch kann die Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf sieben Prozent eine Einsparung von rund 300 Euro im Jahr bedeuten. Das ist ungefähr der Betrag, der durch die Gasumlage als Belastung auf diesen Musterhaushalt zukäme. Der steigenden Kosten für Erdgas gleicht die Mehrwertsteuersenkung deshalb nicht aus. (Tsp)