Der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif soll seinen Rücktritt verkündet haben. "Ich entschuldige mich, dass ich nicht mehr in der Lage bin, mein Amt weiter auszuüben, und für alle meine Unzulänglichkeiten in meiner Amtszeit", erklärte Sarif laut der Nachrichtenagentur AFP am Montagabend im Online-Netzwerk Instagram. Sarif war eine treibende Kraft hinter dem Atomabkommen mit dem Iran von 2015 gewesen.

Die Vereinbarung von 2015 sollte den Iran daran hindern, Atomwaffen zu entwickeln. Im Gegenzug sollten Sanktionen aufgehoben werden. Die USA haben sich inzwischen aus dem Abkommen wieder zurückgezogen und neue Sanktionen verhängt. (AFP, dpa)

Mehr zum Thema Glückwünsche an den Iran Wo Terror beginnt, endet die Etikette

Mehr in Kürze auf www.tagesspiegel.de