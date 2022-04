Herrje, kaum bewegt sich Deutschland, droht es gleich in einer Blamage zu enden. Gepard-Flakpanzer sollen jetzt in die Ukraine geliefert werden, die Ampel steht auf Grün – doch Verteidigungsministerin Christine Lambrecht muss erst einmal Munition suchen. In Jordanien und Katar beispielsweise, Staaten im krisengebeutelten Nahen Osten; die Schweizer wollen aus Angst um ihre Neutralität auf keinen Fall aushelfen. Der Gepard-Hersteller KMW hat aktuell nur rund 23000 Schuss Munition zur Flugabwehr im Vorrat.

Die beiden schweren Hauptwaffen dieses Panzers brauchen aber pro Minute rund 1100 Schuss. Demnach fehlen – nun ja, Hunderttausende Schuss. Schlimm, so schlimm. Sicher, das Wehrressort hat bei der Suche Hilfe vom Hersteller, aber ist das zu glauben? Kiew hatte so lange schon um den Gepard gebeten. Die Bewilligung jetzt trifft die Ukraine „wie ein Blitz aus heiterem Himmel“. Sagt ihr ums offene Wort nicht verlegener Botschafter Andrij Melnyk, der auch darauf hinweist, dass ein Gepard ohne Munition natürlich zahnlos ist.

Ob der überhaupt nur geliefert werden soll, weil Panzer nach schwerer Waffe klingt, einer zur Flugabwehr aber weniger kriegerisch als, sagen wir, Schützenpanzer oder gar Kampfpanzer? Im Fall Deutschland gilt: Jeder disqualifiziert sich, so gut er kann.