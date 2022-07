Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Botschafter seines Landes in Deutschland, Andrij Melnyk, entlassen. Das ging aus einem von der Präsidentenkanzlei in Kiew am Samstag veröffentlichten Dekret hervor.

Schon vor einigen Tagen hatte sich eine Änderung bezüglich der Personalie abgezeichnet. Melnyk sollte nach Medienberichten abberufen werden und ins Außenministerium nach Kiew wechseln. Die „Bild“-Zeitung hatte unter Berufung auf mehrere Quellen in Kiew berichtet, dass das Außenministerium dies Präsident Wolodymyr Selenskyj vorgeschlagen habe.

Melnyk könnte stellvertretender Außenminister werden, schrieb die Zeitung. Die „Süddeutsche Zeitung“ hatte ebenfalls unter Berufung auf Kreise des ukrainischen Präsidialamtes gemeldet, dass Melnyk seinen Posten in Berlin verlassen und ins Außenministerium nach Kiew wechseln soll.

Melnyk ist in Deutschland durch scharfe Kritik an der Ukraine-Politik der Bundesregierung bekannt. Zuletzt geriet er mit umstrittenen Äußerungen über den früheren Nationalistenführer Stepan Bandera (1909-1959) unter Druck. Melnyk hatte Bandera in einem Interview in Schutz genommen und gesagt: „Bandera war kein Massenmörder von Juden und Polen.“

Dafür gebe es keine Belege. Scharfe Kritik an den Äußerungen kamen unter anderem aus Polen und von der israelischen Botschaft in Berlin. Das ukrainische Außenministerium hatte erklärt, Melnyk habe seine persönliche Position wiedergegeben, die nicht die Haltung des Ministeriums sei.(dpa/Tsp)