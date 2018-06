Und plötzlich ist die Sorge greifbar. Die Sorge, dass aus Worten Taten geworden sind. Dass die Beschimpfungen gegen Journalisten, die in den USA immer offener geäußert werden, Konsequenzen haben, dass der Hass, der gesät wurde, aufgeht.

Das Attentat auf die Redaktion der Lokalzeitung „Capital Gazette“ in Annapolis, bei dem fünf Menschen ums Leben kamen und mindestens zwei verletzt wurden, hat die Medienlandschaft in Amerika aufgeschreckt. Unmittelbar danach verschärft die New Yorker Polizei die Sicherheitsmaßnahmen für große Medieneinrichtungen. Und auch die „Washington Post“ in der Hauptstadt, die gerademal eine Autostunde von Annapolis entfernt ist, führt striktere Sicherheitskontrollen ein. Alles reine Vorsichtsmaßnahmen, heißt es. Und dennoch... Immerhin führt US-Präsident Donald Trump seinen persönlichen Kleinkrieg gegen kritische Journalisten, die „Fake News“ verbreiteten und „Feinde des Volkes“ seien.

Dass in den sozialen Netzwerken stundenlang wild über die Motive des Täters spekuliert wird, liegt auch daran, dass es am Donnerstag ungewöhnlich lange dauerte, bis Details über den Schützen öffentlich werden. Was dann später am Abend bekannt wird, scheint die Theorie des aufgestachelten Trump-Anhängers erstmal nicht zu bestätigen.

Polizei: "Da hatte jemand eine alte Rechnung mit der Zeitung offen"

Wie US-Medien berichten, handelt es sich bei dem Täter um einen 38-Jährigen, der aus der Region stammt. Er habe sich seit Jahren einen erbitterten Rechtsstreit mit der „Capital Gazette“ geliefert. Anlass sei eine Kolumne aus dem Jahr 2011 gewesen, von der er sich diffamiert gefühlt habe, berichtet die „Washington Post“. Er habe seit Jahren einen Rechtsstreit gegen die Zeitung geführt, den er allerdings in mehreren Instanzen verlor.

Die Polizei, die den festgenommenen Verdächtigen stundenlang verhört hat, bestätigt das erstmal nicht. Polizeisprecher Ryan Frashure sagt allerdings: „Das war ganz offensichtlich jemand, der eine alte Rechnung mit der Zeitung offen hatte.“ Es sei eine gezielte, aber auch nicht besonders akribisch geplante Tat gewesen. Der Verdächtige kooperiere nur bedingt. Seine Wohnung sei durchsucht werden. Viel mehr gibt es noch nicht.

Was es gibt, sind die Augenzeugenberichte. Und die gehen unter die Haut. Wie der des Reporters Phil Davis, der dem Sender CNN erzählt, dass sich die Anwesenden unter ihren Schreibtischen verschanzten. „Ich habe nur gehofft, dass mein Telefon nicht klingelt“, sagt er. Es habe ausgesehen wie in einem Kriegsgebiet, schreibt Davis in einem Bericht, der nur 45 Minuten nach dem Attentat auf der Internetseite der Tageszeitung veröffentlicht wird. Auch auf Twitter veröffentlichte er eine Reihe von Tweets zu dem Attentat. Eine andere Reporterin berichtet, wie sie den Tod eines Kollegen aus nächster Nähe mitansehen musste: „Ich sah nicht den Täter, aber ich sah, wie er getroffen wurde. Er ging zu Boden“, sagt sie. Alle Opfer waren Mitarbeiter der Zeitung.

US-Präsident Trump äußert sein Mitgefühl

Was besonders beeindruckt: Die Überlebenden der Redaktion machen einfach weiter. Der Anschlag auf die „Capital Gazette“ soll nicht verhindern dürfen, dass die Zeitung erscheint, nichtmal einen Tag. In Deutschland ist die Seite allerdings wegen der Europäischen Datenschutzordnung nicht erreichbar.

Die „Capital Gazette“ ist eine kleine Lokalzeitung mit einer Auflage von rund 40.000 Exemplaren. Die überregionalen Nachrichten liefert die Muttergesellschaft der „Baltimore Sun“. Noch am Mittwoch erklärt die Schwesterzeitung: „Als Journalisten haben wir über mehr Todesschüsse berichtet, als wir zu zählen bereit sind. Aber jetzt hat es unsere Familie getroffen und wir spüren den Schmerz akuter, als wir uns das vorstellen konnten.“

Auch Trump wartet nicht lange mit seiner Reaktion. Auf Twitter äußert er sein Mitgefühl für die Angehörigen und verurteilt die Tat. Und seine Sprecherin Sarah Sanders schreibt: „Ein gewalttätiger Angriff auf unschuldige Journalisten ist ein Angriff auf alle Amerikaner.“