Nach den Antisemitismus-Vorwürfen gegen einen Mitarbeiter eines Leipziger Hotels will der Sänger Gil Ofarim offenbar auch Strafanzeige gegen den Rezeptionisten stellen.

„Er wird am Dienstag in München nicht nur als Zeuge bei der Polizei aussagen, sondern auch persönlich Anzeige erstatten, wegen aller in Betracht kommenden Delikte“, zitiert der Sender RTL die Managerin Ofarims, Yvonne Probst.

Bereits am Donnerstagabend hatte Ofarim bei RTL erklärt, dass sein Anwalt ihm zu einer Anzeige geraten habe. Zugleich wies der 39-Jährige den Vorwurf der Falschaussage zurück.

Zuvor hatte der beschuldigte Hotelmitarbeiter seinerseits Anzeige wegen Verleumdung erstattet. Er schilderte den Vorfall deutlich anders als Ofarim. Auch ein Gast des Hotels hatte sich nach Angaben des Hauses an die Hotelleitung gewandt und die Aussagen des Künstlers infrage gestellt.

[Lesen Sie zudem einen Gastbeitrag des Kommissarischen Leiters der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Bernhard Franke: Diese drei Lehren müssen wir aus dem Fall Ofarim ziehen (T+)]

Am Montagabend hatte Ofarim in einem Video geschildert, dass ihn ein Hotelmitarbeiter aufgefordert habe, seine Kette mit Davidstern abzunehmen. Der Mitarbeiter wurde mittlerweile beurlaubt.

Staatsanwaltschaft und Hotel suchen Zeugen

Mittlerweile bemühen sich sowohl die Staatsanwaltschaft als auch das Hotel selbst um Aufklärung des Sachverhalts. Hierzu riefen sie Zeugen auf, sich zu melden und zu den Geschehnissen am Abend zu äußern.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Die von Ofarim erhobenen Vorwürfe hatten bundesweit für Bestürzung gesorgt. Insbesondere jüdische Verbände beklagten einen gesellschaftlich breiten Judenhass und forderten ein schärferes Vorgehen bei der Sanktionierung von antisemitischen Straftaten.

Mehr zum Thema Bestürzung nach Ofarim-Fall in Leipzig Jüdische Verbände fordern härtere Strafen für Antisemitismus

Ofarim ist der Sohn des israelischen Musikers Abi Ofarim (1937-2018) und in Deutschland aufgewachsen. (Tsp, dpa)