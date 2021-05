Die AfD gibt am Dienstag bekannt, mit welchem Spitzenduo sie in den Bundestagswahlkampf zieht. Die Gewinner der Mitgliederbefragung präsentieren sich in einer Pressekonferenz (13.00 Uhr). Angetreten waren einerseits Fraktionschefin Alice Weidel und der Parteivorsitzende Tino Chrupalla und andererseits die Bundestagsabgeordnete Joana Cotar und der frühere Generalleutnant Joachim Wundrak. Die rund 32.000 AfD-Mitglieder konnten seit dem 17. März online für ihr bevorzugtes Duo abstimmen.

Die beiden Zweierteams stehen für die verschiedenen Strömungen der Partei. Cotar und Wundrak zählen zum Lager um Parteichef Jörg Meuthen, der einen wirtschaftsliberalen und gemäßigteren Kurs vertritt. Das Team aus Chrupalla und Weidel kann auf die Unterstützung des rechtsnationalen Lagers der AfD um den Thüringer Björn Höcke zählen. (AFP)