Nach den Bränden im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos will Deutschland den Migranten dort helfen. Dies kündigte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Freitag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit EU- Migrationskommissar Margaritis Schinas in Berlin an. 13.000 Menschen im Camp Moria seien obdachlos geworden. „Es ist eine besondere humanitäre Notlage“, sagte Seehofer.

Am wichtigsten sei die Hilfe vor Ort, sagte Seehofer. Die Menschen bräuchten wieder Unterkünfte und Versorgung. Die griechische Regierung habe hierfür eine Bedarfsliste übermittelt. Hilfsorganisationen in Deutschland hätten sich bereits zusammengetan, um möglichst viele der erbetenen Hilfsleistungen erbringen zu können.

Der zweite Punkt sei die Hilfe für unbegleitete Minderjährige. Insgesamt zehn EU-Staaten wollen sich an der Umsiedlung beteiligen. Den größten Anteil mit je 100 bis 150 Kindern würden Deutschland und Frankreich übernehmen. Weitere acht EU-Länder hätten sich bereit erklärt, sich zu beteiligen. Man sei aber noch mit weiteren Ländern im Gespräch, sagte Seehofer. Eine genaue Zahl für Deutschland könne erst genannt werden, wenn diese Gespräche abgeschlossen seien.

Die EU-Kommission wird Schinas zufolge am 30. September einen neuen Anlauf für eine gemeinsame EU-Flüchtlingspolitik vorlegen. Die Initiative habe drei Elemente. Einerseits wolle man mit größerer Hilfe für Entwicklungsländern dafür sorgen, dass Menschen gar nicht erst ihre Heimat verließen.

Zum anderen wolle man die EU-Außengrenzen besser und „robust“ mit einer neuen Küstenwache und mehr Personal schützen. Drittens wolle man ein dauerhaftes System von Solidarität unter allen EU-Staaten erreichen, um die Herausforderungen durch Asylbewerber zu bewältigen.

Schinas räumte ein, dass die EU-Kommission 2016 mit einem ersten Anlauf gescheitert sei, eine gemeinsame Flüchtlingspolitik zu vereinbaren. „Moria ist für uns eine sehr starke Mahnung hinsichtlich dessen, was wir in Europa ändern müssen“, sagte er mit Blick auf das abgebrannte Flüchtlingslager.

Schinas betonte zudem, dass die EU den Transfer von 400 unbegleiteten Minderjährigen von Lesbos auf das griechische Festland organisiert und finanziert habe. Man habe die Zahl der Personen in dem Flüchtlingslager in den vergangenen Monaten bereits von 25.000 auf 12.000 Personen reduzieren können. Das habe die Lage auf der Insel Lesbos entspannt. „Die Situation wäre heute wesentlich schlimmer ohne diese Anstrengungen“, sagte der EU-Kommissar.

Zuvor hatten Politiker und Nichtregierungsorganisationen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gefordert, dafür zu sorgen, dass alle Migranten von den griechischen Inseln in anderen EU-Ländern aufgenommen werden. „Die dramatische Zuspitzung auf Lesbos macht klar: Die Schutzsuchenden von den griechischen Inseln müssen evakuiert werden!“, heißt es in einem am Freitag von Pro Asyl veröffentlichten Brief an Merkel.

„Einer Katastrophe dieses Ausmaßes kann nicht mit Minimallösungen begegnet werden – wie einem Transfer von 400 unbegleiteten Minderjährigen auf das griechische Festland. Es braucht eine dauerhafte Lösung für alle Betroffenen – und die heißt Aufnahme in anderen europäischen Ländern.“ Zu den Unterzeichnern des Briefes gehören auch die Caritas, die Diakonie, die Verbände Der Paritätische, Brot für die Welt und andere.

Auch die Stadtoberhäupter von zehn großen deutschen Kommunen hatten sich in einem gemeinsamen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Seehofer gewandt und ihre Bereitschaft erklärt, Flüchtlinge aus aufzunehmen. In dem Schreiben appellieren sie an Merkel und Seehofer, dafür den Weg zu ebnen. Der Brief wurde von den Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeistern folgender Städten unterzeichnet:

Bielefeld

Düsseldorf

Freiburg



Gießen

Göttingen

Hannover

Köln

Krefeld

Oldenburg

Potsdam



Die Stadtoberhäupter bekräftigten in dem Brief ihre Bereitschaft, „einen humanitären Beitrag zu einer menschenwürdigen Unterbringung der Schutzsuchenden in Europa“ zu leisten: „Wir sind bereit, Menschen aus Moria aufzunehmen, um die humanitäre Katastrophe zu entschärfen.“