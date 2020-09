Noch immer sind nach dem verheerenden Feuer im Flüchtlingslager Moria vor einer Woche etwa 11.000 Flüchtlinge auf Lesbos ohne Obdach.

Zwar haben die griechischen Behörden mit Unterstützung des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) auf einem ehemaligen Schießgelände inzwischen ein provisorisches Zeltlager errichtet, doch der Transfer der Menschen kommt nur schleppend voran, wie der „Spiegel“ berichtet. Lediglich rund 1200 Flüchtlinge haben dort Quartier bezogen.

Seit Donnerstagmorgen ist eine großangelegte Polizeioperation in Gang. Sicherheitskräfte, so berichten Beobachter, zwingen die Menschen nun mit Gewalt in das Lager. Hilfsorganisationen wird der Zugang zu den Geflüchteten verweigert.

An der Aktion beteiligen sich 70 weibliche Beamte in weißen Schutzanzügen, die aus Athen eingeflogen wurden, berichtet die „Bild“. Sie dienten dem Schutz der öffentlichen Gesundheit, ihre Aufgabe sei es, als erstes Frauen und Kinder sanft dazu zu bewegen, den Ort an der Küstenstraße auf Lesbos zu verlassen und in das neu errichtete Flüchtlingslager Kara Tepe zu ziehen.

Die Lage sei ruhig, bislang würden die Menschen den Anweisungen folgen, sagen Zeugen.

Flüchtlinge fürchten, eingeschlossen zu werden

Viele Flüchtlinge vor Ort berichteten von ihrer Angst vor dem neuen Lager. Sie befürchten, dort eingeschlossen zu werden. Auch Beamte sagten, dass einige der Migranten zögern, in das neue Lager umzuziehen. Sie hoffen darauf, die Insel verlassen zu können.

Die Bundesregierung will 1500 von Griechenland als schutzbedürftig anerkannte Flüchtlinge aufnehmen.