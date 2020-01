Die EU prüft eine Wiederbelebung der Marine-Mission „Sophia“ vor der Küste Libyens. Nach dem Libyen-Gipfel am Sonntag im Kanzleramt stellte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Montag beim Treffen der EU-Außenminister in Brüssel mehrere Optionen für das weitere Vorgehen der Europäer vor. Dazu gehört neben einer Wiederbelebung von „Sophia“ auch die Prüfung einer Beteiligung der Europäer an einer zivilen oder zivil-militärischen Mission im Rahmen der Vereinten Nationen. Dafür muss allerdings erst ein dauerhafter Waffenstillstand in dem Bürgerkriegsland gesichert sein.



Am Sonntag hatten sich ein Dutzend Teilnehmer-Staaten beim Gipfel in Berlin darauf verständigt, den Konflikt in Libyen nicht weiter von außen anzuheizen. Dazu soll das von den Vereinten Nationen gegen Libyen verhängte Waffenembargo stärker als in der Vergangenheit überwacht werden. Zudem hatten die Teilnehmer-Staaten zugesagt, dass es „keine weiteren Unterstützungsleistungen“ für die libyschen Konfliktparteien geben soll. Um einem dauerhaften Waffenstillstand zu Weg zu bereiten, soll der UN-Sonderbeauftragte Ghassen Salamé demnächst die Konfliktparteien zu Folgetreffen einladen.



Die EU-Mission „Sophia“ war im März des vergangenen Jahres ausgesetzt worden. Die Mission hat die Zerschlagung von Schleppernetzwerken zum Ziel. Sie kann im Rahmen ihres Mandats der Vereinten Nationen aber auch einen Beitrag zur Durchsetzung des Waffenembargos leisten. Im Auftrag von „Sophia“ waren zudem Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gerettet worden. Im vergangenen Jahr setzte der damalige italienische Innenminister Matteo Salvini aber eine Aussetzung der Mission durch, um eine Aufnahme der Flüchtlinge in seinem Land zu verhindern. Inzwischen ist Salvinis Lega-Partei aus der Regierung in Rom ausgeschieden.



Viel Lob für Deutschland

Beim Treffen der EU-Außenminister wurden das Ergebnis des Berliner Libyen-Gipfels und die Vermittlungsbemühungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) von allen Seiten gewürdigt. So sagte Luxemburgs Chefdiplomat Jean Asselborn, dass kein Land „es hätte besser machen können“ als der Gastgeberstaat Deutschland.



Mandat von „Sophia“ müsste neu fokussiert werden

Damit sich die EU-Mission „Sophia“ verstärkt um die Durchsetzung des Waffenembargos kümmern könnte, müsste das von den Vereinten Nationen erteilte Mandat neu fokussiert werden. Beim Treffen der EU-Außenminister in Brüssel sicherte sich der EU-Außenbeauftragte Borrell die Unterstützung der europäischen Mitgliedstaaten, um eine solche Option prüfen zu können.



Erwogen wird darüber hinaus von Borrell eine zivile oder militärisch-zivile Mission der Europäer in Libyen im Rahmen der Vereinten Nationen – für den Fall, dass die gegenwärtige Waffenruhe in einen Waffenstillstand münden sollte. Zuvor hatte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) am Sonntagabend im ZDF erklärt, dass Beobachtermissionen zur Überprüfung von Waffenstillständen auch einen zivilen Charakter haben könnten, wie etwa der Einsatz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in der Ukraine.