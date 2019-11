Einen Tag nach seinem Rücktritt als Präsident Boliviens hat Evo Morales nach Angaben der mexikanischen Regierung um Asyl in Mexiko gebeten. Sein Land werde Morales Asyl gewähren, teilte Mexikos Außenminister Marcelo Ebrard am Montag bei einer Pressekonferenz mit.

Nach dem erzwungenen Rücktritt des langjährigen Präsidenten Evo Morales hat sich in Bolivien ein Macht-Vakuum ergeben. In der Nacht zum Montag ereigneten sich in den Städten La Paz und El Alto teils gewalttätige Kundgebungen von Gegnern und Anhängern des 60-jährigen Ex-Staatschefs.

Die von der Verfassung vorgesehenen Nachfolger konnten die Amtsgeschäfte nicht übernehmen, weil sie ebenfalls ihren Rücktritt erklärt hatten. Die Oppositionspolitikerin Jeanine Añez, zweite Vize-Präsidentin des bolivianischen Senats, beanspruchte den Posten der Übergangspräsidentin für sich.

Sie wolle als Übergangspräsidentin lediglich dafür sorgen, dass es Neuwahlen gebe, sagte Añez dem Privatsender Unitel. Es wurde aber erwartet, dass zur Klärung der Zuständigkeiten zunächst eine Parlamentsabstimmung stattfindet. Die Regierungen Kolumbiens und Mexikos forderte eine Dringlichkeitssitzung der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS). OAS-Generalsekretär Luis Almagro forderte, die Krise in Bolivien müsse beigelegt werden, ohne den "verfassungsgemäßen" Rahmen zu sprengen.

Mehr zum Thema Krise in Bolivien Der Sturz des Evo Morales

UN-Generalsekretär António Guterres äußerte sich "tief besorgt" und rief zum Gewaltverzicht auf. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini mahnte die Konfliktparteien zu "Zurückhaltung und Verantwortung", damit das Land friedlich zu "glaubwürdigen" demokratischen Neuwahlen geführt werden könne. (dpa)