Nach der Wahl zum Landrat Was Robert Sesselmann jetzt macht

Der kleine Landkreis Sonneberg in Südthüringen hat einen neuen Landrat: Robert Sesselmann von der AfD. Er gewann die Stichwahl gegen seinen Konkurrenten Jürgen Köpper (CDU) am Sonntag mit 52,8 Prozent. Damit ist Sesselmann der erste AfD-Landrat in Deutschland. Was folgt jetzt? Die wichtigen Fragen im Überblick.

Wann tritt Sesselmann sein Amt an?

Ein paar Tage wird es noch dauern. Denn obwohl es bereits ein Ergebnis gibt, muss dieses am Mittwoch, in der Sitzung des Wahlausschusses in Sonneberg, amtlich bestätigt werden. Anschließend wird Sesselmann noch per Post benachrichtigt und hat eine Woche Zeit, die Wahl anzunehmen. Erst am Tag darauf beginnt dann offiziell seine Amtszeit als neuer Landrat von Sonneberg.

Nehmen die anderen Parteien an Sesselmanns Vereidigung teil?

So selbstverständlich wie bei bisherigen Vereidigungen scheint das nicht zu sein. „Wir müssen uns da noch besprechen“, lautet die häufigste Antwort. Die CDU bespricht sich am Montagabend, wie sie künftig mit dem AfD-Landrat umgehen will. „Bis gestern sind wir auf Sieg gefahren“, sagt Henry Worm, der für die CDU in Sonneberg im Kreistag sitzt.

Was macht ein Landrat? Der Landrat ist der Chef der Verwaltung in seinem Landkreis. Er stellt Mitarbeiter ein und entlässt sie, kann ihr Gehalt erhöhen oder sie versetzen. Er leitet den Kreistag und kann damit beeinflussen, wann welche Themen behandelt werden. Der Landrat kann auch selbst Beschlussvorschläge einbringen. Außerdem ist er das Gesicht des Landkreises, spricht mit Investoren, anderen Landräten und der Landesregierung.

Auch Michael Stammberger, Kreisvorsitzender der Linken, hat noch keinen Plan. Persönlichen Kontakt zu Sesselmann will er aber nicht, nachdem dieser seine Partei immer wieder mit Bezeichnungen wie „links-grün versifft“ betitelt habe. „Trotzdem müssen wir seinen Sieg zur Kenntnis nehmen – ob wir wollen oder nicht.“

Was will der neue Landrat als Erstes tun?

Inhaltlich, sagte Sesselmann dem Tagesspiegel während des Wahlkampfes, wolle er sich auf eine Stabilisierung des Haushalts konzentrieren. Als Landrat verwaltet er einen Teil des Budgets. Der Landkreis ist verschuldet, vor allem die Finanzierung des Krankenhausverbundes Regiomed steht immer wieder auf der Kippe. Einer Klinik in Neuhaus am Rennweg drohte sogar die Schließung.

„Er möchte zurück zur Sachpolitik, sagte er mir gestern“, bestätigt Andreas Beer, Redaktionsleiter der Lokalzeitung „Freies Wort“. „Dafür müsste ich ihm fast Wanderstiefel geben, weil der Weg so weit ist.“ Seinen Wahlkampf hatte Sesselmann vor allem um bundespolitische Themen geführt.

Wie sind die Mehrheitsverhältnisse im Landkreis?

Im Sonneberger Kreistag hat die AfD neun von insgesamt 40 Sitzen. Die CDU-Fraktion hat nur einen Sitz mehr. Vergangenes Jahr hatten sich die Mehrheitsverhältnisse erheblich verändert: Sieben Mitglieder verließen die ursprünglich 17-köpfige CDU nach Unstimmigkeiten und gründeten die Fraktion „Pro Landkreis Sonneberg“.

Die AfD ist seitdem nur knapp zweitstärkste Partei, gefolgt von der Linken mit acht Sitzen, „Pro Landkreis Sonneberg“ mit fünf Sitzen, der SPD mit drei und FDP und Grünen mit jeweils zwei Sitzen. Ein parteiloser Kreisrat gehörte vormals der AfD an.

Kann Sesselmann gegen diese Mehrheit überhaupt was machen?

Auch mit Robert Sesselmann als Landrat muss sich die AfD künftig Mehrheiten für ihre Anträge suchen. Das könnte schwierig werden. Denn in der Vergangenheit habe man AfD-Anträge eigentlich immer abgelehnt, sagt CDU-Kreisrat Henry Worm. Das bedeutet: Robert Sesselmann kann die Themensetzung zwar beeinflussen, etwa über eigene Vorschläge. Darüber entscheiden kann er aber nicht.

Bei einigen Kreistagsfraktionen heißt es am Tag nach der Wahl: Wir machen weiter wie bisher. „Unsere Arbeit und Politik wird sich unter einem anderen Landrat nicht verändern“, sagt Michael Stammberger (Linke). Auch mit CDU-Mann Jürgen Köpper, der die letzten Jahre das Amt geführt hat, sei die Zusammenarbeit nicht immer einfach gewesen. „Wie es mit Herrn Sesselmann läuft, muss man jetzt sehen.“