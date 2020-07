Es ist noch vor Morgengrauen, als die Beamten - ausgerüstet mit Helmen, Plastikschilden und Schlagstöcken - im Protestcamp vor dem New Yorker Rathaus aufmarschieren. Sie umzingeln die kleine Zeltstadt, die sich etwa einen Monat nach dem Tod von George Floyd vor dem New Yorker Rathaus gebildet hatte.

Hier wurden in den vergangenen Monaten Rassismus-Workshops gegeben, Verteidigungstechniken geübt und Plakate bemalt worden. Der Boden des Platzes gleicht einer horizontalen Galerie aus Protestplakaten. Zuletzt waren jedoch immer weniger Aktivistinnen zu sehen und das Camp entwickelte sich immer mehr zu einem Anker für Obdachlose.

In geschlossenen Reihen rücken die Beamten am Mittwochmorgen Meter um Meter vor, so ist es später auf zahlreichen Videos in den sozialen Netzwerken zu sehen. Ein Demonstrant wirft einen Stein nach ihnen - er wird in Gewahrsam genommen. Es folgen sieben weitere Festnahmen. Schließlich entsorgen die Beamten Zelte, Campingstühle und Banner.

Um acht Uhr morgens treffen bereits die städtischen Reinigungsfirmen ein, um die polizeifeindlichen Graffito von den Bürgersteigen, U-Bahnen und historischen Gebäuden in der Gegend zu entfernen, berichtet die "New York Times".

Auf einer Pressekonferenz sagte Raymond Spinella, Einsatzleiter der New Yorker Polizei, dass mehrere hundert Polizeibeamte gegen 3.40 Uhr in der Früh in den Park zogen, nachdem sie den dort zeltenden Demonstranten eine zehnminütige Warnung gegeben hatten. Die Entscheidung, am Mittwoch aufzuschlagen, sei in Absprache mit der Stadt getroffen worden und basiere auf der relativ geringen Anzahl von Menschen im Park.

Etwa 100 Aktivistinnen hatten am 23. Juni, auf dem kleinen Rasenstück östlich des Rathauses ihr Lager aufgeschlagen, um Druck auf den Stadtrat auszuüben, damit dieser bei einer bevorstehenden Abstimmung vor Ablauf der Haushaltsfrist die Mittel für die New Yorker Polizei kürzte.

Demonstranten lernen in einem Protestcamp vor dem Rathaus Verteidigungstechniken. Foto: John Minchillo/dpa

Am 30. Juni drängten sich Tausende nach Einbruch der Dunkelheit auf den Platz, um die Abstimmung des Rates auf einer riesigen Videoleinwand zu verfolgen. Der Rat beschloss unterdessen fast 1 Milliarde Dollar von der Polizei abzuziehen und Tausende Beamte einer anderen Behörde zu unterstellen. Dennoch äußerten viele der Protestierenden ihre Enttäuschung - und forderten deutlichere Veränderungen. Im Camp war es daraufhin trotzdem immer ruhiger geworden

New Yorks Bürgermeister Bill De Blasio hatte erst am Dienstag angekündigt, dass die Zelte irgendwann beseitigt würden. „Wir erlauben keine Lager in dieser Stadt“, sagte er. Und weiter: Er räume der öffentlichen Sicherheit Priorität ein, auch wenn er das Recht auf Protest respektiere.