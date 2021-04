Das CSU-Präsidium hat sich nach Worten von Generalsekretär Markus Blume einstimmig für Parteichef Markus Söder als Kanzlerkandidaten der Union ausgesprochen. Damit gebe es nun eine Empfehlung der CDU-Spitze für Armin Laschet, eine Empfehlung der CSU für Söder - und es gebe eine „deutliche Mehrheitsmeinung“ in der deutschen Bevölkerung, sagte Blume am Montag nach einer Schalte des CSU-Präsidiums in München. Die CSU-Spitze habe die Überzeugung, dass Söder für die anstehenden Aufgaben der bestgeeignete Kandidat sei.

Es gehe jetzt nicht um schnelle Entscheidungen, es gehe um richtige Entscheidungen, sagte Blume. Man stehe jetzt am Beginn der Beratung, nicht endlos, aber „ergebnisoffen“, betonte er. Es müsse in die Basis hineingehört werden, die Entscheidung müsse breit abgestützt werden. Eine Mitgliederbefragung, wie sie Landtagsfraktionschef Thomas Kreuzer gefordert hatte, sei aber „nicht Position des CSU-Präsidiums“.

Laschet und Söder hatten am Sonntag erstmals öffentlich ihre Bereitschaft erklärt, die Union in den Bundestagswahlkampf zu führen.

Nach dem Präsidium hatte sich am Montag auch der CDU-Bundesvorstand in einer Telefonschalte fast geschlossen für Parteichef Laschet als Kanzlerkandidat der Union ausgesprochen. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak bestätigte auf einer Pressekonferenz in Berlin, es habe in den Gremien eine „breite Unterstützung“ für Laschet als Kanzlerkandidat der Union gegeben. Es sei ein klares Votum für Gespräche mit der CSU gegeben, und Laschet habe das Mandat, diese zu führen.

Armin Laschet, CDU-Parteivorsitzender und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen Foto: dpa/Michael Kappeler

Laschet kündigte schnelle Gespräche mit Söder an. Er werde „recht bald am heutigen Tag mit ihm das Gespräch suchen“, sagte Laschet. „Eines war heute in unseren Gremien erkennbar, alle wollen eine schnelle Entscheidung.“ Er habe sich sehr über die Unterstützung der CDU-Spitze für seine Kandidatur gefreut. Es sei aber noch keine Entscheidung gefallen, betonte Laschet.

Söder hat es nicht so eilig wie Laschet

Söder hat dagegen die Entscheidung über die Frage der Kanzlerkandidatur auf die nächsten Tage vertagt. Er glaube, dass die Entscheidung in dieser Woche fallen könne, keinesfalls aber noch am Montag, sagte Söder am Montag in einer Pressekonferenz nach einer CSU-Präsidiumssitzung in München.

Söder verwies auf Umfragewerte sowohl für die Union als auch für ihn selbst. Man könne sich nicht abkoppeln von der Mehrheit der Bevölkerung. „Personen spielen nun mal eine zentrale Rolle“, sagte Söder. Dass Personen die Parteien mitziehen und nicht umgekehrt habe man zuletzt bei Landtagswahlen gesehen.

Es gebe noch „viel Diskussionsbewegung“, unter anderem in der Bundestagsfraktion von CDU und CSU. Da gelte es in den nächsten Tagen „hineinzuhorchen“. Ein Ergebnis müsse nicht nur formal, sondern auch inhaltlich geschlossen sein. Er gehe davon aus, dass es noch am Montag zu einem weiteren Telefonat zwischen ihm und CDU-Chef Armin Laschet kommen werde. (dpa)