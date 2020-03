Von der Leyen reist auch an bulgarische Grenze

Nach einem Besuch an der griechisch-türkischen Grenze werden EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratschef Charles Michel am Dienstag auch die bulgarische EU-Außengrenze zur Türkei besuchen. Zusammen mit Bulgariens Regierungschef Boiko Borissow sollen die beiden von einem Hubschrauber aus ein Teil dieser 259 Kilometer langen, grünen Grenze besichtigen, wie die Regierung in Sofia mitteilte. Die Lage an dieser EU-Außengrenze ist amtlichen Angaben in Sofia zufolge weiterhin ruhig - anders als es seit Tagen an der griechisch-türkischen Grenze der Fall ist.



Borissow wolle die Spitzen der EU-Institutionen nun über die „seit Jahren eingeführten Sicherheitsmaßnahmen“ an der bulgarisch-türkischen Grenze informieren, die die Sicherheit der gesamten EU garantierten, hieß es. Bei einem Gespräch am Flughafen Sofia wolle Borissow anschließend von der Leyen und Michel über sein Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am Montagabend in Ankara unterrichten.



Bei dem Gespräch bekam Borissow trotz seiner Bemühungen keine Zusage von Erdogan, an einem Treffen mit der EU über die Syrien-Krise und das aktuelle Flüchtlingsproblem teilzunehmen. Borissow plante ein solches Treffen in der bulgarischen Hauptstadt Sofia, doch Erdogan wollte, wie es hieß, nicht mit dem griechischen Regierungschef Kyriakos Mitsotakis gemeinsam an einem Tisch sitzen.

Außerdem sagte Erdogan Berichten in Sofia zufolge, er wolle auch keine zusätzliche EU-Hilfe in Höhe von einer Milliarde Euro zur Bewältigung der Flüchtlingskrise in seinem Land. (dpa)