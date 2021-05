Empörung nach Angriff auf jüdischen Mann am New Yorker Times Square

In den USA hat ein gewaltsamer Angriff auf einen Juden am New Yorker Times Square für Empörung gesorgt. Die New Yorker Polizei leitete am Freitag Ermittlungen wegen des Verdachts auf Hasskriminalität ein, nachdem am Abend zuvor mehrere Menschen unter antisemitischen Rufen auf den 29-jährigen Juden losgegangen waren. Ein 23-Jähriger wurde festgenommen, nach weiteren Verdächtigen wurde gesucht, wie die Polizei mitteilte.

Am Rande der Demonstrationen wurde nach Polizeiangaben der 29-jährige Jude von einer fünf- bis sechsköpfigen Gruppe attackiert. Die Angreifer schlugen demnach auf den Mann ein und besprühten ihn mit Pfefferspray.New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio zeigte sich am Freitag entsetzt über den Vorfall. "Antisemitismus hat keinen Platz in unserer Stadt", schrieb er im Online-Dienst Twitter. Auch der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo betonte, antisemitische Gewalt oder Einschüchterungen würden "nicht toleriert".Unsere Kritik richtet sich gegen Israel und seine Menschenrechtsverletzungen. Dies ist keine Entschuldigung für antisemitische Hassverbrechen."Nach Angaben des Direktors der Organisation Anti-Defamation League (ADL), Jonathan Greenblatt,Allein in Los Angeles habe es in dieser Woche zwei Vorfälle gegeben. (AFP)