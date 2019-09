SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch hat Grünen-Chef Robert Habeck im Gespräch mit dem „Spiegel" eine Doppelzüngigkeit vorgeworfen. Habeck hatte das Klimapakets der Bundesregierung auch für eine Regelung zu Windrädern kritisiert. Dort ist festgelegt, dass in einem Radius von 1000 Metern um Wohngebiete künftig keine Windräder mehr errichtet werden dürfen.

Habeck hatte in der „Rheinischen Post“ kritisiert, dass der Windkraftausbau so „faktisch unmöglich“ werde. „Damit würgt die Bundesregierung eine Zukunftsbranche ab.“

Die SPD wies nun die Kritik zurück: „Es ist schon eine besondere Form von Doppelzüngigkeit, wenn Habeck etwas kritisiert, das er selbst eingeführt hat“, sagte Miersch.

Wie der „Spiegel“ weiter berichtet, müssen Windräder in Schleswig-Holstein seit 2018 ebenfalls einen Abstand von 1000 Metern zu Wohnhäusern haben. Habeck war damals bei der Einführung Umweltminister in Schleswig-Holstein. „Kritik ist in Ordnung, aber Habeck sollte schon redlich bleiben“, sagte Umweltexperte Matthias Miersch weiter. (Tsp)