Der Mann, der am Donnerstag vier seiner Kollegen in der Pariser Polizeidirektion mit einem Messer getötet hat, war laut der französischen Anti-Terror-Staatsanwaltschaft Anhänger einer radikalen Interpretation des Islam. Er habe auch Kontakte zu Mitgliedern der radikalislamischen Salafistenbewegung gehabt. Der 45-Jährige sei vor rund zehn Jahren zum Islam konvertiert, sagte Chefermittler Jean-François Ricard am Sonnabend in Paris bei einer Pressekonferenz. Der langjährige IT-Mitarbeiter des Polizeipräsidiums hatte vier Menschen erstochen und zwei weitere verletzt, bevor er von einem Polizisten erschossen wurde.

Unmittelbar vor der Tat habe der Mann zwei Messer gekauft, eines aus Metall und eines aus Keramik. Seine Bluttat habe nur wenige Minuten gedauert. Er war dem Chefermittler zufolge mit extremer Gewalt vorgegangen – das habe auch die Obduktion der Opfer gezeigt. Die ersten beiden Opfer habe er beim Mittagessen an ihrem Arbeitsplatz attackiert, dann sei er weiter ins Erdgeschoss des Pariser Polizeihauptquartiers gegangen. Bei den Todesopfern handelt es sich um drei Männer und eine Frau.

Vor dem Angriff habe der Täter 33 Textbotschaften mit seiner Frau ausgetauscht. Alle hätten religiöse Inhalte gehabt. Der Angreifer habe auch wegen seines Glaubens seine Kleidungsgewohnheiten umgestellt, den Kontakt zu Frauen geändert und gegenüber einem Kollegen Zustimmung zu dem islamistischen Attentat auf das Satiremagazin „Charlie Hebdo“ im Januar 2015 geäußert. Das Strafregister des aus dem französischen Überseegebiet Martinique stammenden Mannes sei sauber. Allerdings habe er in einem Fall von häuslicher Gewalt einen Verweis erhalten.

Die Ehefrau des Mannes blieb am Sonnabend weiterhin in Gewahrsam. Sie war nach der Tat festgenommen worden, sie sei den Ermittlerin nicht als terrorverdächtig bekannt. Die Anti-Terror-Fahnder der Staatsanwaltschaft hatten am Freitag die Ermittlungen übernommen. Es werde sowohl wegen Mordes und versuchten Mordes als auch wegen Terror-Verdachts ermittelt.

Oppositionspolitiker fordern Untersuchungsausschuss

Oppositionspolitiker forderten die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zu dem Vorfall. Er verlange eine parlamentarische Untersuchung, schrieb der konservative Abgeordnete Éric Ciotti am Samstag auf Twitter. Er warf dem französischen Innenminister Christophe Castaner vor, nicht die Wahrheit über eine bekannte mögliche Radikalisierung des mutmaßlichen Angreifers gesagt zu haben.

Der Chef der Republikaner in der Nationalversammlung, Christian Jacob, werde am Dienstag eine entsprechende Forderung einbringen, berichtete die Nachrichtenagentur AFP. Weitere konservative Abgeordnete forderten den Rücktritt von Castaner. Ihrer Ansicht nach hatte der Innenminister Informationen über den mutmaßlichen Täter zurückgehalten, als er nach der Tat am Donnerstag erklärte, der Mann sei zuvor nicht negativ aufgefallen. Beweise legten die Oppositionspolitiker dafür zunächst nicht vor.

Die Messer-Attacke hatte in Frankreich Entsetzen und Trauer ausgelöst. Erst am Mittwoch hatten Tausende Polizisten in Paris für bessere Arbeitsbedingungen protestiert. Mehrere Gewerkschaften hatten zu dem „Marsch der Wut“ im Osten der Hauptstadt aufgerufen. Nach Angaben der Organisatoren, der Polizeigewerkschaft Unité SGP Police, waren in Paris rund 27.000 Polizisten auf die Straßen gegangen.

Wie der Radionachrichtensender Franceinfo berichtete, gab es in der Polizei seit Jahresbeginn rund 50 Suizide. Die Polizei gilt als chronisch überlastet. Seit 2015 machte ihr die Serie islamistischer Anschläge in Frankreich mit mehr als 240 Toten zu schaffen. Seit dem vergangenen Herbst stieg der Druck durch Gewalt am Rande von „Gelbwesten“-Protesten. (dpa, AFP,Reuters)