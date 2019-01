Fast vier Monate nach einer bewaffneten Auseinandersetzung zwischen Angehörigen deutsch-arabischer Großfamilien haben Polizei und Staatsanwaltschaft einen Fahndungserfolg erzielt. Am Sonnabend vollstreckten Spezialkräfte des Landeskriminalamtes einen Haftbefehl und nahmen 42-Jährigen wegen versuchten Mordes fest. Das teilten die Behörden via Twitter mit.

Der Mann soll am frühen Morgen des 3. September aus einem Auto heraus zwei Männer am Britzer Damm in Neukölln niedergeschossen haben, als sie ein im kriminellen Milieu beliebtes Sportwetten-Lokal verließen. Die beiden Opfer, 32 und 42 Jahre alt, kamen damals schwerverletzt in eine Klinik. Ein Mann nahm in einem Mercedes die Verfolgung auf, bis im Mariendorfer Koppelweg auch auf diesen Wagen geschossen wurde.

Die betroffene Sportbar im Neuköllner Stadtteil Britz war der Polizei zu diesem Zeitpunkt bereits bekannt. Sie war wiederholt Treffpunkt für Angehörige diverser Clans, viele der Männer waren einschlägig vorbestraft. Das Lokal war außerdem häufiger Ausgangspunkt für sogenannte Profilierungsfahrten – also das Rasen in teuren Fahrzeugen.

Die Tat fiel in eine Zeit, in der sich die Auseinandersetzungen zwischen den Clans häuften. Die Opfer der Schüsse in Britz gehörten der Familie C. an, die aus dem Libanon eingewandert ist. Außerdem hatten seinerzeit Angehöriger der Familien A. sowie der Kern des Clans R. vermehrt Ärger mit den Behörden und Streit mit Konkurrenten.

Dritte Festnahme im Clanmilieu binnen zwei Wochen

Bei dem Zugriff am Samstagabend handelt es sich um die dritte spektakuläre Festnahme im kriminellen Milieu binnen zwei Wochen. Erst am 15. Januar hatten Ermittler einen Haftbefehl gegen den berüchtigten Clanchef Arafat Abou-Chaker vollstreckt, eine Woche später ließen sie in Dänemark dessen Bruder Yasser ergreifen. Den beiden wird vorgeworfen, die Entführung der Kinder des Rappers Bushido geplant zu haben.

Einzelheiten zu den Umständen der jüngsten Festnahme gaben die Ermittler zunächst nicht bekannt. Darüber wollen sie am Sonntag in einer Pressemitteilung informieren.

Mehr zum Thema Kriminalität in der Hauptstadt Kämpfe zwischen Berliner Clans drohen zu eskalieren

Lesen Sie mehr aus den Berliner Bezirken - in unseren Bezirksnewslettern "Leute" vom Tagesspiegel. Kostenlos bestellen unter www.tagesspiegel.de/leute