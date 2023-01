Nach Tagen unter der Erde Verbleibende Lützerath-Besetzer haben Tunnel verlassen

Die in einem Tunnel unter Lützerath verschanzten Klimaaktivisten haben aufgeben und sind freiwillig nach draußen gekommen. Damit verlassen die wohl letzten Besetzer das Protestdorf am Rande des Braunkohletagebaus Garzweiler.

Die Räumung von Lützerath kann damit als nahezu abgeschlossen angesehen werden. Die Polizei hatte bereits am Sonntag erklärt, dass die Räumung beendet sei - bis auf die zwei Aktivisten im Tunnel. Zunächst war nicht absehbar gewesen, wie lange es dauern würde, sie aus dem Gang unter der Erde rauszuholen. Die Werkfeuerwehr von RWE hatte die als „Rettung“ bezeichnete Aktion übernommen.

Um sie zur Aufgabe zu bewegen, hatte der Energiekonzern offenbar ein Unternehmen aus der Schweiz beauftragt, um die Verhandlungen zu führen. Das berichtet der „Spiegel“ aus einem internen Dokument der nordrhein-westfälischen Polizei vom Montag.

Die Aktion der Aktivisten war riskant. Angaben eines REW-Sprechers zufolge war der Tunnel mit einer Lüftungsanlage versehen worden. Damit diese nicht ausfiel, hatte RWE die dafür genutzte Autobatterie regelmäßig aufgeladen und auch Sauerstoff in den Tunnel eingeleitet.

Die Aktivisten hatten sich im Video als „Pinky“ und „Brain“ vorgestellt. © Screenshot Tagesspiegel.

Mit einem Video hatten zwei vermummter Personen auf der Plattform Youtube seit Donnerstag für Aufsehen gesorgt. Darin gaben sie an, sich in dem Tunnel unter Lützerath aufzuhalten. Der Tunnel sei eine sehr effektive Verteidigungsform gegen eine Räumung, argumentierten sie. Es sei viel schwieriger, einen Tunnel zu räumen als etwa ein Baumhaus. Die Polizei hatte erklärt, dass man Hinweise habe, dass das Video authentisch sei.

Lützerath ist seit Tagen von der Polizei abgeriegelt und mit einem doppelten Zaun umgeben. Die Gebäude der kleinen Siedlung auf dem Gebiet der Stadt Erkelenz westlich von Köln werden derzeit abgerissen, um RWE zu ermöglichen, die darunter liegende Kohle abzubaggern.

Gegen den Abriss und das geplante Abbaggern der Kohle hatte sich in den Tagen und Wochen zuvor allerdings Widerstand formiert. Aktivistinnen und Aktivisten hatten sich in Baumhäusern und Gebäuden verbarrikadiert, um Lützerath zu erhalten. Hunderte waren im Zuge der Räumung dann von der Polizei weggebracht worden oder hatten das Protestdorf freiwillig verlassen.

Die Bundesregierung kritisierte Gewalt von Seiten der Demonstranten. Die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann verwies auf ein Interview von Kanzler Olaf Scholz (SPD) vom Wochenende in der „taz“, wo dieser erklärte, die Grenze bei Demonstrationen verlaufe dort, wo es zu Gewalt komme. „Diese Grenze wurde in Lützerath überschritten, und das verurteilen wir auch ausdrücklich“, sagte Hoffmann am Montag in Berlin.

Demonstranten und Polizisten wurden verletzt

Aktivisten hatten der Polizei wiederum Gewalt-Exzesse bei der Großdemonstration am Samstag vorgeworfen. Es sei eine „hohe zweistellige bis dreistellige Zahl“ von Teilnehmern verletzt worden, sagte am Sonntag eine Sprecherin des Sanitäterdienstes der Demonstranten. Darunter seien viele schwer verletzte und einige lebensgefährlich verletzte Personen gewesen.

Nach Angaben der Polizei wurden neun Aktivisten mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Demnach erlitten mehr als 70 Polizistinnen und Polizisten seit Beginn des Räumungseinsatzes Verletzungen auf dem Gelände. Ein Polizeisprecher hatte am Sonntag aber gesagt, dass die Verletzungen nur zum Teil auf Gewalt durch Demonstranten zurückgingen.

„Seitens der Polizei wurde in Lützerath geltendes Recht durchgesetzt“, sagte Hoffmann. Dies müsse akzeptiert werden, und von einem Großteil der friedlich demonstrierenden Versammlungsteilnehmer sei dies auch akzeptiert worden. „Aber eben leider nicht von allen.“ Dies habe zu den Zusammenstößen geführt, die die Polizei eigentlich habe vermeiden wollen.

Der Einsatz müsse nun aufgearbeitet werden, auch die Verhältnismäßigkeit des Vorgehens der Polizei. Dies hatte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) bereits angekündigt.

Diese Bundesregierung hat verstanden, dass wir alles für das Gelingen der Energiewende tun müssen. Regierungssprecherin Christiane Hoffmann

Hoffmann dankte den Polizistinnen und Polizisten, die rund um Lützerath im Einsatz waren. Es sei kein leichter Einsatz gewesen, Vorbereitungen und Durchführung seien enorm herausfordernd gewesen.

An die Aktivistinnen und Aktivisten gerichtet erklärte Hoffmann: „Diese Bundesregierung hat verstanden, dass wir alles für das Gelingen der Energiewende tun müssen.“ Der Weg zur Klimaneutralität im Jahr 2045 müsse aber auch umsetzbar sein. Bis dahin will Deutschland nicht mehr Treibhausgase ausstoßen als auch wieder gebunden werden können. „Wir können nicht von heute auf morgen die fossilen Energien hinter uns lassen“, sagte Hoffmann.

Weitere Protestaktion um Lützerath

Rund um Lützerath geht der Protest auch nach der Räumung weiter. Am Montagmorgen seilten sich Klimaaktivisten von einer Autobahnbrücke in der Nähe von Lützerath ab, um damit für einige Stunden den Verkehr auf der Straße darunter blockiert. Es handle sich um insgesamt fünf Personen, zwei davon im Rollstuhl, sagte ein Polizeisprecher.

Ein Umweltaktivist im Rollstuhl seilt sich in der Nähe von Lützerath von einer Brücke ab. © dpa/Roberto Pfeil

Der Verkehr auf der Autobahn 44 lief während der Aktion weiter, auf der Landstraße unter der Brücke ging dagegen nichts mehr. Die Brücke liegt ungefähr vier Kilometer Luftlinie vom Braunkohleort Lützerath entfernt.

Im Braunkohletagebau Hambach im rheinischen Braunkohlerevier besetzten Aktivisten einen Schaufelradbagger. Insgesamt vier Menschen seien seit den frühen Morgenstunden auf dem Bagger, sagte ein RWE-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am Montag.

Dieser habe den Betrieb eingestellt. Die Polizei sei informiert. Nach Angaben der Protestgruppe „Gegenangriff - für das gute Leben“ haben acht Aktivisten den Bagger besetzt.

Mit der Aktion wolle man sich mit den Menschen im Dorf Lützerath solidarisch zeigen. Zudem kritisierte die Gruppe das dortige Vorgehen der Polizei und forderte die Vergesellschaftung der Energieproduktion. (Tsp, dpa)

