USA wollen doch nicht Truppen aus Irak abziehen Ein Schreiben über einen angeblichen US-Truppenabzug aus dem Irak hat für erhebliche Verwirrung gesorgt. US-Verteidigungsminister Mark Esper stellte am Montag klar, derzeit sei kein Rückzug aus dem Irak geplant: "Es wurde keine Entscheidung getroffen, den Irak zu verlassen. Punkt." Zuvor hatte ein US-General in Bagdad in einem Schreiben an die irakische Armeeführung Vorbereitung für einen Abzug angekündigt - ein offenbar versehentlich verschickter Entwurf.



Der Brief stehe im Widerspruch zur Haltung der US-Regierung, betonte Esper. US-Generalstabschef Mark Milley sagte, bei dem Brief habe es sich um einen "Entwurf" gehandelt, der nicht unterschrieben und versehentlich verschickt worden sei. "Das war ein Fehler", sagte Milley. "Er hätte nicht verschickt werden sollen."



Das fragliche Schreiben wurde am Montag vom Leiter der US-Militäroperationen im Irak, Brigadegeneral William Seely, an die Armeeführung in Bagdad geschickt. "Wir respektieren Ihre souveräne Entscheidung, unseren Abzug anzuordnen", heißt es in dem Brief, der der Nachrichtenagentur AFP vorlag. Die US-Armee werde ihre Kräfte deswegen in den kommenden Tagen und Wochen neu positionieren, um einen Abzug vorzubereiten. (AFP)