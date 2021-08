Die Regierung in Teheran hat nach dem mutmaßlichen Drohnenangriff auf einen israelischen Öltanker vor Schritten gegen den Iran gewarnt. Der Iran "wird nicht zögern, seine Sicherheit und seine nationalen Interessen zu schützen, und wird auf jede Abenteuerpolitik sofort und entschlossen reagieren", wie Außenamtssprecher Said Chatibsadeh am Montag erklärte. Israel, die USA und Großbritannien hatten Teheran für den tödlichen Angriff verantwortlich gemacht und eine "angemessene Antwort" angekündigt.

Der von der Firma eines israelischen Unternehmers betriebene Öltanker "MT Mercer Street" war am Donnerstag vor der Küste des Oman angegriffen worden. Ein rumänisches und ein britisches Besatzungsmitglied wurden dabei getötet. Israel, die USA und Großbritannien gehen von einem Drohnenangriff aus, hinter dem der Iran steckt.

Großbritannien bestellte "wegen des rechtswidrigen Angriffs" am Montag den iranischen Botschafter in London ein. "Der Iran muss seine Handlungen, die den internationalen Frieden und die Sicherheit gefährden, unverzüglich einstellen", hieß es in einer Mitteilung der britischen Regierung. Auch Rumänien beschuldigte den Iran und bestellte ebenfalls den iranischen Botschafter ein, wie das Außenministerium in Bukarest am Montag mitteilte.

Das Auswärtige Amt zeigte sich "alarmiert" über die Attacke vom Donnerstag. Dies sei ein "Angriff auf die Sicherheit der Seewege, den wir verurteilen", erklärte eine Sprecherin am Montag in Berlin. Es sei nun wichtig, die Hintergründe des Vorfalls aufzuklären.

Iran kritisiert "unbegründete Behauptungen"

Der iranische Außenamtssprecher wies sämtliche Vorwürfe am Montag erneut zurück. "Falls sie irgendwelche Beweise für ihre unbegründeten Behauptungen haben, sollten sie diese vorlegen", erklärte er an Washington und London gewandt. Chatibsadeh warf den beiden Staaten zudem vor, durch ihr "Schweigen Sabotage und terroristische Angriffe auf iranische Handelsschiffe" zu unterstützen.

In den vergangenen Monaten hatte es mehrfach Berichte über Angriffe auf iranische Schiffe gegeben, die Teheran mit Israel in Verbindung brachte. So wurde unter anderem im April im Roten Meer ein iranisches Schiff durch eine Explosion beschädigt. Die "New York Times" berichtete damals, der Angriff sei eine "Vergeltung für vorangegangene iranische Angriffe auf israelische Schiffe". (AFP)