Bei den Protesten in Belarus am Sonntag wurden 3000 Menschen festgenommen, rund 1000 von ihnen in der Hauptstadt Minsk, wie das belarussische Innenministerium am Montag mitteilte. 100 wurden bei den Demonstrationen verletzt, teils schwer. Darunter sind sowohl Demonstranten als auch Sicherheitskräfte. Die Menschenrechtsorganisation Viasna spricht von einem toten Demonstranten.

In Minsk hatten sich Demonstranten und Polizisten am Sonntagabend gewaltsame Auseinandersetzungen geliefert. Ungeachtet eines Demonstrationsverbots waren tausende Menschen im Zentrum der Hauptstadt auf die Straße gegangen. Die Sicherheitskräfte gingen hart gegen die Protestierenden vor.

Die belarussischen Staatsmedien hatten zuvor erste Prognosen veröffentlicht, denen zufolge der langjährige Amtsinhaber Alexander Lukaschenko die Wahl mit überwältigender Mehrheit gewonnen hat. Am Montag erklärte ihn auch die Wahlkommission zum Sieger. Die Leiterin der Wahlkommission, Lidija Jermoschina, gab ein vorläufiges Ergebnis bekannt, demzufolge Lukaschenko auf 80,2 Prozent der Stimmen kommt.

Die Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja, zu deren Kundgebungen in den vergangenen Wochen immer wieder tausende Menschen gekommen waren, kommt demnach auf 9,9 Prozent. Sie kündigte bereits an, eine Niederlage nicht anzuerkennen.

Stattdessen hat sie sich selbst am Montag zur Wahlsiegerin erklärt und Lukaschenko zum politischen Rückzug aufgefordert. Die Regierung müsse darüber nachdenken, „wie sie die Macht friedlich an uns übergeben kann", sagte Tichanowskaja am Montag vor Journalisten in Minsk. „Ich betrachte mich selbst als die Gewinnerin dieser Wahl."

Viele Belarussen wurden jedoch nicht in die Wahllokale gelassen, schon während die Wahllokale noch offen hatten, wurden Menschen von der Polizei festgenommen. (mlk, AFP)