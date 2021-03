FDP-Generalsekretär in Stimmung für Bundestagswahl

Die blendende Laune des 50-Jährigen ist leicht zu erklären. In Baden-Württemberg erreichen die Liberalen mit 11,3 Prozent ein Rekordergebnis – das beste seit Jahrzehnten. In Wissings Heimatland Rheinland-Pfalz gibt es zwar nur leichte Zuwächse, um 0,3 Punkte auf 6,5 Prozent. Doch damit ist die Mainzer Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP, die Wissing vor fünf Jahren mit eingefädelt hatte, von den Wählerinnen und Wählern bestätigt.

Und die Liberalen sind damit auch zurück auf der bundespolitischen Landkarte – als mögliche Regierungspartei. Das Superwahljahr geht also gut los für die Freidemokraten, die sich vor kurzem noch bundesweit um Umfragetief am Rand der Fünfprozenthürde befanden.

So zeigt sich dann auch Parteichef Christian Lindner am Wahlabend erfreut, wenn er auch viel ernster auftritt als sein Generalsekretär. Die Wahlergebnisse seien „eine Bestätigung des eigenständigen Kurses der FDP insgesamt“, sagt Lindner. Er meint damit die Oppositionsarbeit seiner Fraktion im Bundestag, die Anti-Merkel-Linie, das Pochen auf Freiheitsrechte etwa oder die Forderung, das Parlament stärker an der Coronapolitik zu beteiligen. Gemeint ist mit „Eigenständigkeit“ aber auch: Die FDP regiert gerne auch ohne die Union, wenn es sein muss.

In Rheinland-Pfalz wollen die Liberalen die Ampel gerne fortsetzen. Auch in Baden-Württemberg stehe man für Gespräche mit Grünen und SPD bereit, sagte Landechef Michael Theurer kurz nach 18 Uhr. Lindner sieht in den Landtagswahlen vor allem einen „Substanzgewinn“ seiner Partei. Die habe an „politischen Gewicht gewonnen“, sagt er – und wird nicht müde zu betonen, dass die Freidemokraten nicht nur in den Ländern in die Regierung streben. „Die FDP ist bereit und in der Lage, Verantwortung zu übernehmen.“ (Paul Starzmann)