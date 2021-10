Die SPD-Gesundheitspolitikerin Bärbel Bas soll neue Bundestagspräsidentin werden und damit Nachfolgerin von Wolfgang Schäuble (CDU). Das erfuhr der Tagesspiegel aus SPD-Fraktionskreisen.

Der Beschluss im Geschäftsführenden Fraktionsvorstand sei einstimmig gefallen, hieß es. Demnach soll die 53-Jährige für das Amt vorgeschlagen und in der konstituierenden Sitzung des neuen Bundestags am 26. Oktober gewählt worden.

Bas, die dem linken Parteiflügel zugerechnet wird, stammt aus Duisburg und ist seit 2009 Mitglied des Deutschen Bundestags. Sie hatte sich in der Corona-Krise profiliert und immer wieder für strenge Maßnahmen geworben. Immer wieder griff sie auch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) an.

„Nach dem Impfchaos und den Betrugsskandalen bei den Schnelltests droht nun ein weiterer, schwerwiegender Fehler des Gesundheitsministers im Management der Pandemie", sagte sie zum Beispiel dem Tagesspiegel mit Blick auf massenhaft gekaufte, minderwertige Masken."

Zugleich warb sie aber auch immer wieder für ein gemeinsames Vorgehen. Nach dem Streit zwischen Bund und Ländern und scharfer Kritik an Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wegen des gescheiterten Oster-Lockdowns sagte sie im Bundestag: „Ostern ist das Fest der Auferstehung. Die Pandemie besiegen wir nur gemeinsam“

Mit Annemarie Renger (1972 bis 1976) und Rita Süssmuth (1988 bis 1998) bekleideten erst zwei Frauen das protokollarisch zweithöchste Staatsamt in Deutschland.

Zunächst hatte Fraktionschef Rolf Mützenich als Favorit gegolten. Doch das führte auch zu Widerstand bei der SPD, weil das höchste Staatsamt weiter mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besetzt bleiben soll und Olaf Scholz Kanzler werden will. Damit hätte auf einem SPD-Ticket drei Männer die höchsten drei Staatsämter bekleidet. Zugleich mindert die Personalentscheidung die Wiederwahlchancen von Bundespräsident Steinmeier bei der Bundesversammlung im kommenden Februar, da FDP und Grüne als mögliche Partner in einer Ampel-Koalition auf dem Amt beharren könnten.

Die SPD hatte zunächst Probleme eine geeignete Frau als Kandidatin zu finden, daher gab es auch Spekulationen, die SPD könne auf das traditionelle Zugriffsrecht auf das Amt als stärkste Fraktion verzichten und das Amt zum Beispiel den Grünen überlassen, die mit Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt und Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth geeignete Kandidatinnen gehabt. hätten.

Reihenweise hatten vor allem weibliche SPD-Abgeordnete nicht mehr für den Bundestag kandidiert, auch weil sie mit einer Niederlage und dem Gang in die Oppositionen rechneten. „Die wäre perfekt gewesen“, hieß es zum Beispiel über Justizministerin Christine Lambrecht, die zuvor Parlamentarische Fraktionsgeschäftsführerin war und mit allen Abläufen der Parlamentsarbeit vertraut ist Denn diese sind komplex, weshalb Neulinge im Bundestag für das zweithöchste Staatsamt ausscheiden. Doch auch Lambrecht hatte nicht erneut kandidiert, so wie die frühere Gesundheitsministerin und Bundestags-Vizepräsidentin Ulla Schmidt. In der Folge wurde neben Bärbel Bas auch die frühere Integrationsbeauftragte im Kanzleramt, Aydan Özoguz, als mögliche Option gehandelt worden.