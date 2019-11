Israel hat nach eigenen Angaben am Dienstagmorgen vier Raketen aus Syrien abgefangen. Wie die israelische Armee mitteilte, hat ein Raketenabwehrsystem die Geschosse abgewehrt. Unterdessen berichtete die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana über "hörbare Explosionen" in der Nähe des Flughafens von Damaskus, machte aber keine weiteren Angaben.

"Nach der Warnung durch Alarmsirenen in israelischen Dörfern im Golan wurden vier Raketen aus Syrien vom israelischen Flugabwehrsystem abgefangen. Keine Geschosse trafen ein Ziel in Israel", teilte die Armee über den Messengerdienst WhatsApp mit.

Erst vergangene Woche waren nach israelischen Militärangaben rund 450 Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert worden. Auslöser war eine Militäroperation gegen den Anführer der palästinensischen Miliz Islamischer Dschihad, Baha Abu Al-Ata. Aus Syrien gab es damals keinen Raketenbeschuss.

Die israelische Luftwaffe hatte in der Vergangenheit mehrfach Ziele in Syrien angegriffen. Die Bombardierungen richten sich Beobachtern zufolge gegen Kräfte, die mit dem Iran verbunden sind. Israel will verhindern, dass sich sein Erzfeind seinen Einfluss in Syrien militärisch weiter ausbaut. Der Iran unterstützt im syrischen Bürgerkrieg die Regierungstruppen.

Aus Syrien wiederum waren in der Vergangenheit wiederholt Raketen Richtung Israel abgefeuert worden. Die israelische Armee machte dafür unter anderem schiitische Milizen verantwortlich, die unter dem Kommando der iranischen Al-Kuds-Einheit stehen. (AFP, dpa)