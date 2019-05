Schon früh ist klar, der Plan funktioniert nicht so. Aus der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen wird am Mittwoch massiver Widerstand gegen Andrea Nahles vermeldet. Erst heißt es, die geplante vorgezogene Neuwahl des Fraktionsvorstandes, mit der Nahles ihre Macht sichern will, könnte abgesagt werden. Diese ist für kommende Woche Dienstag geplant, den Weg frei machen soll nun eine Sondersitzung der 152 Bundestagsabgeordneten.

Doch in den vorbereitenden Sitzungen kracht es gewaltig. „Die Basis macht uns die Hölle heiß“, betonen mehrere Abgeordnete. Am Ende votiert der Fraktionsvorstand dafür, dass es bei der Neuwahl kommenden Woche bleiben soll – 19 Vorstandmitglieder stimmen mit ja, 9 mit nein, 3 enthalten sich. Damit kommt es am 4.Juni zum Showdown. Denn fällt Nahles als Fraktionschefin, wäre sie auch kaum noch zu halten als Parteichefin, da sie maximal beschädigt wäre.

Es hat etwas von Chaostagen bei der SPD – ausgelöst von Nahles selbst, die erst einen Verzicht auf jegliche Personaldebatten gefordert hatte und dann am Montagnachmittag selbst mit ihrer Volte ausgelöst hatte, die erst im September anstehende Neuwahl der Fraktionsspitze vorzuziehen. Sie will damit ihre Kritiker zwingen, Farbe zu bekennen und gegen sie anzutreten. Doch das könnte auch komplett nach hinten losgehen. Hat sie das Ausmaß der Stimmung gegen sie unterschätzt?

Nahles steht für das schlechteste landesweite Wahlergebnis seit 1887

Es ist das Schicksal der Andrea Nahles, dass sich, auch gefördert durch problematische Auftritte, ein Negativimage verfestigt hat. Auch wenn die Gründe für das Negativergebnis von 15,8 Prozent bei der Europawahl viel tiefer gehen, fehlendes Vertrauen, fehlendes mitreißendes Personal und für viele ein diffuser Kurs. Mit ihrem Namen ist nun das schlechteste Ergebnis bei einer bundesweiten Wahl seit 1887 verbunden. Und einige sagen: Lieber ein Ende mit Schrecken, als Schrecken ohne Ende. Und die SPD schaffe es wieder, wo CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer von einer Verlegenheit in die nächste stürzt, gezielt die Aufmerksamkeit von der Unions-Krise auf die SPD-Krise zu lenken.

Mehr zum Thema: Nahles' Befreiungsschlag könnte im Fiasko enden

Es fällt auf, wie sich Vizekanzler Olaf Scholz rar macht und Nahles allein im Feuer steht. Stürzt sie als Fraktionschefin, die mit der Union im Parlament die Mehrheiten für Projekte der großen Koalition organisieren muss, würde das auch für Scholz ein großes Problem. Die ganze Statik der Koalition wäre erschüttert, zumal sich in der SPD wieder die Anti-Groko-Stimmung verfestigt.

Laut der Forschungsgruppe Wahlen halten nur 16 Prozent der Bürger Nahles förderlich für die deutsche Sozialdemokratie. Und während für den Parteivorsitz die Alternativen fehlen, gibt es die in der Bundestagsfraktion schon. Und viele Abgeordnete fürchten um ihr Mandat bei der nächsten Wahl, wenn nicht bald die Trendwende gelingt. Der Gesprächs- und Klärungsbedarf ist so groß, dass die für 15 Uhr geplante Sondersitzung der Fraktion auf 16 Uhr verschoben wird.

Die Maaßen-Affäre macht Nahles zu schaffen

Dutzende Kamerateams sind auf der Fraktionsebene im Reichstagsgebäude aufgebaut. Klar ist zunächst nur einst, der Ex-Kanzlerkandidat und Ex-Parteichef Martin Schulz wirft seinen Hut nicht in den Ring. „Ich werden nicht für den Fraktionsvorsitz kandidieren“, teilt er den Abgeordneten mit. Das habe er Andrea Nahles schon vor zwei Wochen mitgeteilt – er ist sauer, dass Informationen aus ihrem vertraulichen Gespräch nach außen gedrungen sind – Schulz wurde mit Putschgerüchten in Verbindung gebracht, seine Worte lassen erkennen, wen er für das Durchsickern des Gesprächs verantwortlich macht.

Nahles hat sich nie wieder erholt von dem schwersten Fehler ihrer Amtszeit, das Abnicken der Beförderung des umstrittenen Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen zum Innen-Staatssekretär. Das hatte die Koalition schon an den Abgrund geführt.

Die Heckenschützen müssen aus der Deckung kommen

Aber es wird fest mit mindestens einem Gegenkandidaten gerechnet. Genannt werden immer wieder der Chef der NRW-Landesgruppe und Vertreter des konservativen Seeheimer Kreises, Achim Post, und der Sprecher der Parlamentarischen Linken, Matthias Miersch. Er ist zudem einer der profiliertesten Umweltpolitiker der SPD - in Zeiten, wo die Partei das Klimathema stärker betonen will, könnte das passen.

All die Heckenschützen der vergangenen Wochen müssten nun aber auch aufstehen und selbst Führung übernehmen. Die Geschichte der SPD ist reich an solchen Drama-Tagen – und auch an plötzlichen Stürzen.

Nahles provoziert mit ihrem Schachzug, die Gegner zu überrumpeln, Abwehrreaktionen und offenen Widerspruch – und hat damit offenbar nicht gerechnet. Er habe von der vorgezogenen Wahl zum Fraktionsvorsitz aus den Medien erfahren, sagte der nordrhein-westfälische SPD-Landesvorsitzende Sebastian Hartmann dem Spiegel. Ins Rollen gebracht hatte die Dinge der Bundestagsabgeordnete Michael Groß aus Marl, indem er nach dem Wahldesaster eine Sonderfraktionssitzung beantragte. Die wurde dann für Mittwoch angesetzt, aber Nahles wollte sich zugleich grünes Licht für die vorgezogene Neuwahl kommende Woche geben lassen. „Entweder sie wird breit gestützt oder nicht“, schrieb Groß mit Blick auf Nahles in seinem Antrag.

Mehr zum Thema: Gabriel fordert Konsequenzen von SPD-Chefin Nahles

Die entscheidende Frage am Mittwoch ist lange Zeit: Abstimmung nächste Woche über Nahles oder Vertagen bis September zur turnusmäßigen Wahl – davor sind am 1. September noch Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen, die die SPD auch dramatisch verlieren könnte, bei der Europawahl lag in beiden Ländern die AfD vor der CDU. Doch die Stimmung ist so schlecht, dass viele lieber die rasche Entscheidung bevorzugen.

„Aber ich liebe auf jeden Fall Carsten“

Über Sigmar Gabriel habe man sich oft geärgert, aber nie für ihn geschämt, sagt ein Fraktionsmitglied. Bei Nahles sei das anders. Verwiesen wird auch auf ihren schrägen Auftritt beim Wahlkampfabschluss in Bremen, als die SPD-Chefin mit Blick auf Regierungschef Carsten Sieling sagte, sie liebe zwar nicht Bremen, aber ihre Heimat die Eifel. „Aber ich liebe auf jeden Fall Carsten.“ Dazu ruderte sie wild mit den Armen. Längst fordern Parteifreunde offen ihren Rücktritt. „Ich würde Andrea Nahles unbedingt zum Verzicht auf den Fraktionsvorsitz raten. Sie kann für die SPD kein Zugpferd mehr werden“, meint etwa der Fürther Oberbürgermeister Thomas Jung.

Mehr zum Thema: Partei soll jünger und weiblicher werden – das hat Nahles nach einem Jahr an der SPD-Spitze erreicht

Auch der Bundestagsabgeordnete Sascha Raabe aus Hessen geht in die Offensive. „Wir brauchen schnellstmöglich einen personellen Neuanfang. Weder Andrea Nahles noch Olaf Scholz sind aus meiner Sicht geeignet, um die SPD wieder zu Wahlerfolgen zu führen“, schrieb er auf Facebook. Die SPD brauche „neue, junge, unverbrauchte und glaubwürdige Persönlichkeiten“. Der Abgeordnete Groß schrieb in seinem Antrag für eine Sondersitzung, ein einfaches „Weiter so“ sei keine Option. Er könne nur davor warnen, jetzt ein Mehr desselben, das heißt mehr Klimaschutz, mehr Grundrente, durchzuziehen. „Wenn wir so weiter machen wie bisher sind wir bald eine gute 10 Prozent-Partei!“

„Die große Koalition hat ihre Legitimation verloren“

Der Chef der Seeheimer, Johannes Kahrs, ein enger Vertrauter von Finanzminister und Vizekanzler Scholz, versucht seit Tagen Abgeordnete von Nahles-Sturzplänen abzubringen. Andere Seeheimer sagen dagegen, sie würden auch den Linken Miersch wählen, alles sei besser als Weiter mit Nahles. Die Höchststrafe für sie wäre es, ohne Gegenkandidat anzutreten – und keine Mehrheit auf sich zu vereinigen. Um die Dramaturgie dieses 4. Juni perfekt zu machen, findet abends auch noch die traditionelle Spargelfahrt des Seeheimer Kreises auf dem Wannsee statt – normalerweise ein Pflichttermin für die Abgeordneten, Minister und die Parteivorsitzende. Doch ob die MS Havel Queen bei schweren Verwerfungen zuvor in der Fraktion in See stechen wird? Es ist dieser Tage sicher das kleinste Problem der ältesten Partei Deutschlands.

Mehr zum Thema SPD-Fraktionsvorsitz Martin Schulz tritt nicht gegen Andrea Nahles an

„Die große Koalition hat ihre Legitimation verloren, der Ansehensverlust in der Bevölkerung ist zu groß. Deshalb wäre es besser, wenn wir jetzt einen Schlussstrich ziehen und das Bündnis beenden“, sagt Fürths SPD-Oberbürgermeister Jung, ein Kommunalpolitiker mit Einfluss in der Partei. Er beschreibt aber auch das große Dilemma in Sachen Nahles: „Ich sehe aber niemanden in der SPD, der das Ruder herumreißen könnte.“