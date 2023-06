Nationale Sicherheitsstrategie Die Lehren aus dem Krieg

Nicht weniger als vier Ministerinnen und Minister werden Kanzler Olaf Scholz (SPD) begleiten, wenn die Bundesregierung am Mittwoch die erste Nationale Sicherheitsstrategie Deutschlands vorstellt. Damit signalisieren das Kanzleramt sowie das Außen-, Verteidigungs-, Finanz- und Innenministerium, dass sie ihr Papier zur Außenpolitik für einen entscheidenden Fortschritt halten.

„Die deutsche Außenpolitik soll aus einem Guss agieren und ressortübergreifend gemeinsame Strategien erarbeiten, um die Kohärenz unseres internationalen Handelns zu erhöhen“, hatte sich die Ampel im Koalitionsvertrag von 2021 vorgenommen.

Ursprünglich sollte die Sicherheitsstrategie schon Anfang des Jahres vorliegen. Denn angesichts von Russlands Krieg gegen die Ukraine warten Deutschlands Partner auf ein Dokument, das ihnen deutsche Entscheidungen in der Krise erklärt.

Sicherheit ist eine Teamaufgabe. Nils Schmid, außenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion

Als Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) im März 2022 den Prozess zur Erarbeitung der Strategie mit den anderen Ressorts vorstellte, waren die Hoffnungen noch groß. Doch dann begann zwischen den Ministerien, dem Kanzleramt und den Bundesländern ein mühseliges Ringen um Kompetenzen und Zuständigkeiten. Inzwischen scheint klar: Eine Neuordnung der Institutionen wird es nicht geben, der vor allem von der FDP befürwortete Nationale Sicherheitsrat ist vom Tisch.

Grundlegende strukturelle und organisatorische Veränderungen sind nicht mehr in Sicht. So scheiterte der Plan, die Zuständigkeit der Länder beim Katastrophenschutz an den Bund zu übertragen, an deren Widerstand.

Trotzdem halten auch die Außenpolitikexperten der Ampel aus dem Bundestag das Ergebnis für wegweisend. „Sicherheit ist eine Teamaufgabe“, sagt Nils Schmid (SPD). Es sei „ein enormer Erfolg“, dass die Bundesregierung die Nationale Strategie ressortübergreifend entwickelt habe.

Die Ampel legt Wert darauf, sich beim Umgang mit autoritären Staaten wie Russland oder China neu zu positionieren. „Der russische Angriffskrieg und autokratische Tendenzen in anderen Teilen der Welt erfordern, dass wir uns nach außen robuster aufstellen“, sagt Schmid. So bekennt sich die Ampel in dem Papier zum Zwei-Prozent-Ziel für Rüstungsausgaben.

Die letzten Dissenspunkte in dem nun knapp 50-seitigen Papier sind inzwischen ausgeräumt. Bei den Streitthemen des so genannten Hackback (englisch für „zurückhacken“) nach Cyberangriffen und Rüstungs-Exportkontrollen orientiert man sich nun weitgehend am Koalitionsvertrag.