Für Benjamin Netanjahu könnte es momentan kaum besser laufen. Das hat vor allem mit Donald Trump zu tun. Der US-Präsident erfüllte Israels Premier gleich zwei ganz große Wünsche. Zum einen ist Amerikas Botschaft mit einigem Tamtam symbolträchtig von Tel Aviv nach Jerusalem gezogen – und das auch noch am 70. Gründungstag des jüdischen Staats.

Nach Lesart von Israels konservativer Regierung steht damit fest: Die Supermacht USA erkennt Jerusalem als Hauptstadt Israels offiziell an. Was allerdings zu erheblichem Verdruss bei den Palästinensern führt. Die sind fest entschlossen, den Ostteil des heiligen Ortes zur Hauptstadt ihres künftigen Staates zu machen. In ihren Augen ist Washingtons Umzugs-Entscheidung nichts anderes als ein Affront.

Auf einer Linie mit Trump

Zum anderen hat Trump entschieden, dass sich die USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran zurückziehen. Für Netanjahu dürfte der 8. Mai daher ein Glückstag gewesen sein. Israels Regierungschef ist ein erklärter Gegner des Deals mit den Mullahs. Wie Amerikas Präsident hält er die Übereinkunft für eine Katastrophe.

Die Vereinbarung habe Teheran ausgenutzt, um frei von den Fesseln harter Sanktionen Unruhe im Nahen Osten zu stiften. Auch könne keine Rede davon sein, dass der Iran sein Nuklearprogramm auf Eis gelegt habe. Vielmehr trickse und täusche die Islamische Republik. Auch das sieht Trump ganz genauso.

Merkel will am Iran-Deal festhalten

Nun hat sich Netanjahu am Wochenanfang auf den Weg gemacht, um in Europa für seine Sicht der Dinge zu werben. Doch beim Iran fahren Staaten wie Großbritannien, Frankreich und Deutschland – die den Atomvertrag im Juli 2015 mit unterzeichnet haben – einen völlig anderen Kurs. Sie wollen das Abkommen trotz aller Schwächen unter allen Umständen retten. Trumps Entscheidung, den Deal aufzukündigen, halten sie für grundfalsch.

Da macht auch Kanzlerin Angela Merkel keine Ausnahme. Sie mag oft auf Seiten Israels stehen – Netanjahus Bedenken teilt sie nur in einem Punkt: dass der Iran seinen Einfluss im Nahen Osten immer mehr ausweitet, ist für die Region eine schlechte Nachricht.

Gerade Teherans wachsende Militärpräsenz in Syrien beunruhigt die deutsche und andere europäischen Regierungen. Gleiches trifft auf Irans Raketenprogramm zu. Aber beim Atomdeal gibt es zwischen Merkel und Netanjahu einen tiefen Graben. Sie hält das Abkommen für einen tollen diplomatischen Erfolg, er sieht in ihm ein Desaster.

Streitpunkt Siedlungspolitik

Hinzu kommt: Auf der politischen Ebene war es um die Beziehungen zwischen Israel und Deutschland schon mal besser bestellt. Die beiderseitigen Regierungskonsultationen waren Anfang vergangenen Jahres kurzfristig abgesagt worden. Dem Vernehmen nach, weil sich Merkel über den Siedlungsbau in den besetzten Gebieten ärgerte. Dieser konterkariere eine Zweistaatenlösung.

Mehr zum Thema Israels Botschafter Issacharoff "Der Iran täuscht und mogelt"

Nur: Für Netanjahu besitzt das Problem mit den Palästinensern keinerlei Priorität. Ihn treibt nur eines um – der Iran.