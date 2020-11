Es beginnt die Woche der Hoffnung. Weshalb bei der Videoschalte der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten, die an diesem Montag um 14 Uhr beginnt, die schon in den Blick genommenen Verschärfungen erst einmal moderat ausfallen sollen. Das zeigt die Beschlussvorlage des Kanzleramtes – Angela Merkel, die sich mehr hat vorstellen können, ist auf jene Länderchefs zugegangen, die sich mit weniger begnügen wollen.

Dass nun diese Woche der Hoffnung eine Art Probephase werden soll, in der Bund und Länder noch einmal abwarten, um dann am kommenden Montag erst über Maßnahmen zu befinden, die bis Weihnachten oder auch länger wirken könnten, hat mit dem etwas uneindeutigen Zahlenbild beim Infektionsgeschehen zu tun.

Einerseits geht es nicht mehr so steil nach oben bei den Neuansteckungen. Das nehmen jene Ministerpräsidenten – etwa Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz oder auch Armin Laschet in Nordrhein-Westfalen -, die Verschärfungen eher skeptisch sehen, zum Anlass, für das Abwarten zu plädieren.

Andererseits sinken sie aber auch nicht so deutlich, dass die Herausforderungen für das Gesundheitswesen schon bestanden wären – weshalb in der Vorbereitung der Runde eben Merkel und einige andere Ministerpräsidenten, darunter Markus Söder, durchaus offen waren für mehr Zumutungen für die Bevölkerung.

[Wenn Sie alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Pandemie live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Beobachten der Zahlen

Das Beobachten der Kurve, der Zahlen des Robert-Koch-Instituts war daher in den vergangenen Tagen entscheidend für die Argumentationslinien. Was am Montagmorgen als Meldung überall zu sehen war, hilft eher der Gruppe, die ich für weiteres Abwarten ohne größere Verschärfungen ausspricht. Die Gesundheitsämter haben laut RKI über das Wochenende 10.824 neue Corona-Infektionen gemeldet, wie üblich zu Wochenbeginn weniger als unter der Woche – aber es waren eben auch etwa 2500 Infizierte Weniger als am vorigen Montag.

Das große Bild

Doch während die einen auf die täglichen Meldungen verweisen und damit ihr vorsichtiges Abwägen begründen, schauen andere auf das große Bild. Merkel, die sich dabei stets auf wissenschaftliche Beratung stützt, hat das in der Beschlussvorlage nochmals seitenlang referieren lassen.

Während sich bis Ende Oktober die Corona-Fälle in Deutschland auf 520.000 summiert hatten seit Beginn der Pandemie, sind allein in den zwei Wochen im November – also der Phase, in der die Bund-Länder-Beschlüsse von Ende Oktober umgesetzt wurden – 260.000 Fälle hinzugekommen. Der Anstieg um 50 Prozent wirkt atemraubend und lässt es aus Sicht des Kanzleramtes und einiger Länderchefs geraten sein, stärker auf die Bremse zu treten.

Überforderungs-Szenario

Bei dauerhaft über 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen sehen sie die Gefahr, dass sich das Infektionsgeschehen kaum noch nachverfolgen und gezielt eindämmen lässt. Was aus dieser Sichtweise folgt, steht auch m Papier des Kanzleramtes: „die Überforderung von Medikamentenversorgung und Verfügbarkeit von Schutzausrüstung, Mangel an Ärzten und Pflegepersonal sowie intensivmedizinischen Infrastrukturen“.

Und es folgt der mahnende Satz: „Ist die Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 10.000 Einwohnern pro Woche überschritten, lässt sich eine das Gesundheitswesen überfordernde Dynamik nur noch durch Beschränkungen vermeiden, die, je später sie erfolgen, umso einschneidender und länger erfolgen müssen.“

Lockerungen ausgeschlossen

Merkel wird also wieder Kassandra spielen in der Runde mit den Länderchefs. Geeinigt hat man sich darauf, erst gar nicht über Lockerungen zu sprechen. Aber wie weit man den Bürgern jetzt gleich strengere Vorschriften machen soll, darüber sind sich Bund und Länder bis zuletzt uneins gewesen.

[Alle aktuellen Fallzahlen auf einen Blick finden Sie in unserem interaktiven Überblick zu allen Corona-Fällen in allen Berliner Bezirken, allen deutschen Kreisen, Bundesländern und weltweit. Hier finden Sie stets die neuesten Zahlen.]

Der hautsächliche Streitpunkt war und ist offenkundig – es sind die Schulen. Denn wenn es um mehr Kontaktbeschränkungen geht, dann sind die vielen Millionen Kontakte zwischen Schülern aller Jahrgangsstufen und den Lehrern natürlich ein wesentlicher Aspekt. Aber es ist ein vermintes Feld. Die Erinnerung an die Schulschließungen im Frühjahr, so erfolgreich sie wohl waren, ist in vielen Familien und auch bei Lehrkräften nicht die beste.

Über den Status Quo hinaus

Merkel ließ durch ihren Kanzleramtschef Helge Braun in der Vorbereitung der Runde mit den Ministerpräsidenten durchblicken, dass es darum gehen müsse, über den Status Quo an den Schulen hinauszukommen. Insbesondere seien die älteren Schüler in den Blick zu nehmen.

Der Leiter der System-Immunologie des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung in Brauschweig, Michael Meyer-Hermann, erklärte den Länder-Verantwortlichen in einer dieser Vorbereitungsrunden, das Ziel – Rückkehr zur 50er-Inzidenz noch vor Weihnachten, um ein „einigermaßen normales Fest“ zu feiern, wie Söder es am Wochenende formulierte – sei nur erreichbar mit schärferen Lockdown-Maßnahmen.

Schulen dicht für altere Jahrgänge?

Und dann bleibt eben fast nur noch die Schulschließung, will man nicht wieder die Läden reihenweise dichtmachen, ausgerechnet in der Vorweihnachtszeit. Zumindest die Schüler über 14 Jahren könnte man doch nach Hause schicken, so die Überlegung.

Aber das ließ sich gegen die auf das Prinzip Hoffnung setzenden Länder, und das war offenkundig die Mehrheit, nicht durchsetzen. Daher sind in der Schlussvorlage nur fünf Punkte aufgelistet, die alle Länder beachten sollten – weil es „geboten“ sei. Maskenpflicht in allen Klassen gehört dazu sowie die Empfehlung, Klassen im Unterricht an Schulen zu halbieren.

Mehr Distanz an Schulen

Die räumliche Distanz solle besser gewährleistet werden, auch durch Unterrichtsverlagerung in andere Räume. Und bei der Schülerbeförderung sollten mehr Fahrgelegenheiten angeboten werden. Für den Fall von Quarantänemaßnahmen solle das Distanzlernen ermöglicht werden. Das alles aber haben die Länder schon mehr oder weniger auf den Weg gebracht.

Helge Brauns Winter-Knigge

Auch der „Winter-Knigge“, wie Braun den Vorschlag für Verhaltensregeln in der Vorbereitung nannte, wirkt wie ein Einlenken des Bundes. Dazu gehört die dringende Aufforderung an alle Bürger, ihre Kontakte auf ein Mindestmaß zu begrenzen. Schon bei Erkältungssymptomen solle man daheim bleiben (das war selbst Söder am Montagmorgen etwas zu pingelig).

Auf private Feiern und unnötige private Reisen solle bis Weihnachten ganz verzichtet werden, ebenso „nicht notwendige Aufenthalte in geschlossenen Räumen mit Publikumsverkehr“. Ansonsten ist die Verschärfung der Kontaktbeschränkung in der Öffentlichkeit die einzig wirklich einschneidende Beschlussvorgabe.

Neue Runde nächsten Montag

Und dann wollen sich Merkel und die Ministerpräsidenten am kommenden Montag nochmals zusammenschalten, um zu schauen, wie sich die Zahlenentwickelt haben und was dann zu tun ist.

Mehr zum Thema Bund will härtere Corona-Regeln und besseren Schutz Impfzentren sollen schon in vier Wochen betriebsbereit sein

Die Woche der Hoffnung ist also möglicherweise nur eine Woche der aufgeschobenen Entscheidungen. Andererseits ist der Verhaltensappell auch eine Art Delegieren von Entscheidungen an die Gesamtbevölkerung. Man hat es, so die Botschaft, also auch selber in der Hand, wie Weihachten und Neujahr aussehen.