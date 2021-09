Die Lokführergewerkschaft GDL und die Deutsche Bahn haben Medienberichten zufolge ihren festgefahrenen Tarifkonflikt überraschend gelöst und eine Einigung erzielt. „Es gibt eine Einigung“, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus dem Umfeld der Verhandlungen. Dabei hätten auch die Länder Niedersachsen und Schleswig-Holstein zuletzt vermittelt, berichtet unter anderem die Nachrichtenagentur Reuters.

Gewerkschaft und Bahn lehnten eine Stellungnahme dazu ab, wollen sich aber ab 10.30 Uhr auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Berlin dazu äußern.

In den vergangenen Tagen hätten „intensive Gespräche stattgefunden“, um in der Tarifrunde gemeinsame Lösungen zu finden, teilten GDL und Bahn mit.

An der Pressekonferenz nehmen demnach Bahn-Personalvorstand Martin Seiler und GDL-Chef Claus Weselsky teil. Auch die Ministerpräsidenten der Länder Niedersachsen und Schleswig-Holstein, Stephan Weil (SPD) und Daniel Günther (CDU) werden laut Bahn und GDL anwesend sein.

Die Bahn war den Lokführern am Wochenende entgegengekommen und hatte eine zusätzliche Entgeltkomponente in Aussicht gestellt. Die GDL hatte ihren dritten und bisher längsten Streik in dieser Tarifrunde am Dienstag vergangener Woche beendet.

Vorige Woche hatte die Gewerkschaft aber damit gedroht, Anfang dieser Woche mit der Vorbereitung des nächsten Arbeitskampfes zu beginnen, sollte das Konzernmanagement bis dahin kein verbessertes Angebot vorlegen. (Reuters, AFP)