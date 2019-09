Berlin braucht 11.900 Fachkräfte zusätzlich, um eine kindgerechte Betreuungssituation in der Hauptstadt sicherzustellen. Zu diesem Schluss kommt das neue Ländermonitoring Frühkindliche Bildungssysteme der Bertelsmann Stiftung. Die Gütersloher Experten rechnen vor, dass sich die Zahl des pädagogischen Personals in den Berliner Kitas zwischen 2008 und 2018 nahezu verdoppelt habe, von 16.739 auf 30.545. „Ein solcher Anstieg zeigt sich bundesweit nur noch in Baden-Württemberg“, loben die Autoren des Ländermonitorings. Im selben Zeitraum habe sich jedoch auch die Zahl der Kita-Kinder von 1113716 auf 160.527 erhöht. Ihre Schlussfolgerung: „Die Betreuungssituation in den Kitas ist allerdings noch immer nicht kindgerecht und stellt zudem eine hohe Arbeitsbelastung für Fachkräfte dar.“

Der zusätzliche Personalbedarf sei in Berlin immer noch hoch, urteilt Kathrin Bock-Famulla, Bildungsexpertin der Stiftung. Langfristig würden angemessene Personalschlüssel nicht nur dabei helfen, die Bildungschancen der Kinder zu verbessern, „sondern auch mehr Menschen für die Arbeit im herausfordernden Kita-Alltag zu gewinnen“. Dies würde pro Jahr 606 Millionen Euro zusätzlich kosten, hat die Stiftung errechnet. Davon würde der Bund 87 Millionen Euro übernehmen, das Land müsste demnach 519 Millionen Euro pro Jahr zusätzlich zur Verfügung stellen.

Auch bundesweit wird die unzureichende Personalausstattung nach dem Urteil der Stiftung „zunehmend zum Problem“. Zwar habe sich die Zahl der pädagogischen Fachkräfte durch den Kita-Ausbau deutlich erhöht und sei von 2008 bis 2018 um 54 Prozent gestiegen, von rund 380.000 auf rund 580.000. Doch die Personalschlüssel verbesserten sich vielerorts zu langsam. Der Personalmangel mindere nicht nur die Kita-Qualität, sondern auch die Erzieherinnen und Erzieher und erschwere es, mehr Menschen für diesen Beruf zu begeistern.

Am Stichtag 1. März 2013 war eine vollzeitbeschäftigte pädagogische Fachkraft in Kitagruppen demnach im Durchschnitt für 4,6 ganztagesbetreute Kinder zuständig, fünf Jahre später für 4,2 Kinder. In Kindergartengruppen sei das Verhältnis von 9,6 Kindern 2013 auf 8,9 Kinder gesunken. Die Stiftung empfiehlt, dass für eine kindgerechte Betreuung in Krippengruppen maximal drei Kinder auf eine Fachkraft kommen, in Kindergartengruppen 7,5.

Aus dem Gute-Kita-Gesetz des Bundes erhält Berlin zwischen 2019 und 2022 239 Millionen Euro für Kinderbetreuung, das Geld ist aber schon verplant.