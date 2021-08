Die SPD und ihr Kanzlerkandidat Olaf Scholz befinden sich weiter im Umfrage-Aufwind. Einer aktuellen Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Civey zufolge haben die Sozialdemokraten in der Wählergunst zur Union aus CDU und CSU aufgeschlossen. Das berichtet der „Spiegel“. Demnach kommen beide auf 22 Prozent, wobei die SPD zwei Prozent hinzugewann und die Union zwei verlor.

Auf Platz drei kommen der repräsentativen Umfrage unter mehr als 10.000 Teilnehmenden die Grünen mit 18 Prozent, gefolgt von AfD und FDP, die beide bei 12 Prozent liegen. Die Linke käme demnach knapp einen Monat vor der Bundestagswahl auf 7 Prozent.

Noch deutlicher als für seine Partei ist der Zuspruch für Scholz. Der Bundesaußenminister liegt in der Umfrage obenauf: Nach zuvor 28 Prozent würden Civey zufolge nun rund 29 Prozent den Sozialdemokraten als Bundeskanzler bevorzugen. Die Grünen-Spitzenkandidatin Annalena Baerbock mit 17 Prozent und Unions-Spitzenmann Armin Laschet mit 14 Prozent liegen abgeschlagen dahinter.

Erst am Dienstag konnte die SPD einen Umfrageerfolg verbuchen. Einer Forsa-Erhebung zufolge lagen die Sozialdemokraten zum ersten Mal in diesem Wahlkampf in der Wählergunst ganz vorn. Demnach konnten sie in dem RTL/ntv-Trendbarometer für die Bundestagwahl am 26. September gegenüber der Vorwoche zwei Prozentpunkte hinzugewinnen und somit die Unionsparteien vom ersten Platz verdrängen. (Tsp)