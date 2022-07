Ukrainisches Präsidialamt plädiert für bessere Erfassung gelieferter Waffen

Ein hochrangiger Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat sich für eine verbesserte Erfassung der Waffenlieferungen aus dem Westen ausgesprochen. Der Leiter des Präsidialamts, Andrij Jermak, appellierte am Donnerstag an das ukrainische Parlament, ein Komitee einzusetzen, das die Wege der Waffen kontrolliert. Die EU-Kommission hatte sich besorgt gezeigt, dass ein Teil der Waffen aus der Ukraine herausgeschmuggelt werden und in den Händen krimineller Banden in Europa landen könnte.

Jermak schrieb dazu im Onlinedienst Telegram, alle vom Westen gelieferten Waffen würden "registriert und an die Kriegsfront geschickt". Zugleich betonte er jedoch, dass das ukrainische Parlament an der Kontrolle der Waffenlieferungen beteiligt sein solle. "Unser Ziel ist es, unter dem Kriegsrecht so transparent wie möglich zu sein." Transparenz sei "das beste Rezept gegen russische Manipulation und Falschinformationen".

Ein anderer ukrainischer Präsidentenberater, Mychailo Podoljak, hatte am Vortag noch harscher auf die von der EU-Innenkommissarin Ylva Johansson vorgebrachten Besorgnisse reagiert. Die vom Westen gelieferten Waffen seien eine "Überlebensfrage" und ihre Überwachung habe für die Regierung "Priorität", schrieb er im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Alle anderen Gerüchte sind banale russische Propaganda, die die Lieferungen stören soll."

Johansson hatte am Montag bei einem Treffen der EU-Innenminister in Prag gesagt, nicht alle der zahlreichen Waffen in der Ukraine seien "in den richtigen Händen". Die EU will in Moldau ein Zentrum zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität einrichten. Dabei geht es insbesondere um Waffenschmuggel aus der Ukraine. (AFP)