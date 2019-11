Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat gefordert, dass Deutschland als Gegenmacht zu China unter anderem im südchinesischen Meer aktiv wird. „Unsere Partner im Indo-Pazifischen Raum – allen voran Australien, Japan und Südkorea, aber auch Indien – fühlen sich von Chinas Machtanspruch zunehmend bedrängt“, sagte die Ministerin am Donnerstag in einer Grundsatzrede vor der Universität der Bundeswehr in München. Die Partner wünschten sich ein klares Zeichen der Solidarität für geltendes Recht, für unversehrtes Territorium und für freie Schifffahrt. „Es ist Zeit, dass Deutschland auch ein solches Zeichen setzt, indem wir mit unseren Verbündeten Präsenz in der Region zeigen“, sagte Kramp-Karrenbauer laut Redemanuskript. China beansprucht Inseln außerhalb seines Territoriums im südchinesischen Meer und droht regelmäßig Schiffen oder Flugzeugen, die sich dieser nach internationalem Recht freien Zone nähern.

Die CDU-Chefin legte erneut ein Bekenntnis zu einer aktiveren Außen- und Sicherheitspolitik Deutschlands in der Welt ab. „Ein Land unserer Größe und unserer wirtschaftlichen und technologischen Kraft, ein Land unserer geostrategischen Lage und mit unseren globalen Interessen, das kann nicht einfach nur am Rande stehen und zuschauen“, erklärte sie: „Nicht einfach nur abwarten, ob andere handeln, und dann mehr oder weniger entschlossen mittun.“ Darüber müssten die Deutschen künftig „offenere debattieren“ und „mehr über alternative Handlungsoptionen streiten“.

Dagegen gelte: „Wir müssen selbst Vorschläge machen, Ideen entwickeln, Optionen vorstellen.“ Die Deutschen seien bislang „Oft besser darin, hohe Ansprüche, auch moralisch hohe Ansprüche zu formulieren, an uns und an andere, als selbst konkrete Maßnahmen vorzuschlagen und umzusetzen.

Kramp-Karrenbauer präsentierte eine Reihe konkreter Maßnahmen, die sich nicht nur auf ihren eigenen Verantwortungsbereich im Verteidigungsministerium beschränken, sondern auch die Zuständigkeit des Auswärtigen Amtes betreffen. Dies hatte auch ihr Vorschlag zur Einrichtung von Schutzzonen in Nordsyrien, der nicht mit Außenminister Heiko Maas (SPD) abgestimmt worden war und von ihm scharf kritisiert wurde.

So schlägt die Ministerin nun vor, das in den Verhandlungen zum Atomvertrag mit dem Iran entstandene „E3-Format“ aus Frankreich, Großbritannien und Deutschland zu verstetigen. Auf der Ebene der Verteidigungsminister sollte dieses Format „fest etabliert werden“, um als „zusätzliches Scharnier zwischen Nato und EU“ zu dienen.

Zudem will Kramp-Karrenbauer den heutigen „Bundessicherheitsrat“ weiterentwickeln. Das Gremium, in dem Ministerien mit sicherheitspolitischem Bezug im Geheimen vor allem über Rüstungsexporte entscheiden, solle zu einem Ort entwickelt werden, „der die verlässliche Koordination unserer strategischen Instrumente gewährleistet“. Dieser „Nationale Sicherheitsrat“ würde nach Meinung der Ministerin die deutschen Beiträge zur internationalen Krisenbewältigung schneller und effektiver zur Wirkung bringen.

Die Verteidigungsministerin würdigte den Umstand, dass nur der Bundestag über Auslandseinsätze der Bundeswehr entscheiden kann. Sie wünsche sich aber eine „Vereinfachung und Beschleunigung des Verfahrens der parlamentarischen Meinungsbildung“, sagte sie. Es sei wichtig, dass die Bundeswehr an völkerrechtlich legitimierten internationalen Operationen teilnehmen könne, „ohne dass Verzögerungen und Unsicherheiten über unsere Leistungsbereitschaft entstehen“. Dabei handelt es sich um eine alte Forderung der Union, der die SPD aber nur teilweise entgegenkam.

Erneut bekannte Kramp-Karrenbauer zum Zwei-Prozent-Ziel der Nato für Rüstungsausgaben. Das Ziel müsse „spätestens 2031“ erreicht sein.