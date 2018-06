Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat sich für eine bessere personelle Ausstattung von Felix Klein ausgesprochen, der neuer Beauftragter der Bundesregierung für jüdisches Leben und Kampf gegen Antisemitismus ist. Klein hat bisher auf seinem Posten im von Horst Seehofer (CSU) geführten Bundesinnenministerium nur eine Sekretärin, ein Referent und ein Sachbearbeiter sind ihm in Aussicht gestellt worden.

Der Präsident des Zentralrats, Josef Schuster, erklärte am Montag: "Die Einrichtung des Amtes eines Antisemitismus-Beauftragten war ein wichtiger Schritt, den die jüdische Gemeinschaft sehr zu schätzen weiß. Damit der neue Beauftragte seine Tätigkeit wirksam ausüben kann, braucht er jedoch eine bessere personelle Ausstattung als bislang. Wir sind zuversichtlich, dass dies in den laufenden Haushaltsberatungen umgesetzt wird."

Schuster erinnerte daran, dass Antisemitismus in ganz unterschiedlichen Erscheinungsformen und auf vielen Ebenen zu erleben sei. "Juden sind in Deutschland in ihrem Alltag regelmäßig Antisemitismus ausgesetzt. Das sollte nicht nur innerhalb unserer jüdischen Gemeinschaft Sorge hervorrufen, sondern in der gesamten Gesellschaft. Antisemitismus wirksam zu bekämpfen, ist ein Dienst an der Demokratie. Der neue Beauftragte kann dazu einen wichtigen Beitrag leisten. Er braucht aber auch den notwendigen Rückhalt durch die Bundesregierung."

Haushaltsberatungen im Bundestag

Bereits vergangene Woche hatten sich Politiker von Linkspartei und Grünen für eine bessere personelle Ausstattung des Antisemitismus-Beauftragten stark gemacht. Klein selbst sagte damals dem Tagesspiegel: "Wenn man sich den Bundestagsbeschluss ansieht, mit dem mein Amt gefordert und schließlich eingerichtet wurde, dann ist der Aufgabenkatalog tatsächlich enorm."

Mit einem Referenten, einer Sachbearbeiterin und einer Sekretärin allein sei dieser nicht zu bewältigen, selbst bei Zuarbeit aus dem Innenministerium und anderen Ressorts. "Ich halte es für geboten, dass im laufenden Haushaltsverfahren zusätzliche Stellen bewilligt werden. Wir brauchen keine neue Superbehörde zu schaffen, aber ein Minimum von zehn bis elf Personen halte ich für unerlässlich."

Das Bundesinnenministerium hatte in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage des Grünen-Bundestagsabgeordneten Sven-Christian Kindler darauf verwiesen, Klein könne "die verschiedenen Kompetenzen der Abteilungen des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat nutzen und erhält auf diese Weise Unterstützung für seine Tätigkeit". Im Übrigen bleibe das Ergebnis der Beratungen zum Haushalt abzuwarten. Weiter heißt es in der Antwort, der zweite Regierungsentwurf zum Bundeshaushalt sehe keine "gesondert ausgewiesenen Projektmittel" für den Antisemitismusbeauftragten vor.