Es ist ein religiöses Großereignis. Eine Million Pilger aus aller Welt wollen nach zweijähriger Pandemie-Pause am diesjährigen Hadsch teilnehmen, aber Muslime aus Deutschland und anderen westlichen Ländern könnten sich umsonst gefreut haben. Kurz vor Beginn des Hadsch am 7. Juli hat Saudi-Arabien ein neues Anmeldesystem eingeführt, das vielen Muslimen aus Europa und Amerika den Weg nach Mekka erschwert.

Der Hadsch ist neben dem Glaubensbekenntnis, den fünf täglichen Gebeten, dem Fasten im Ramadan und der Almosengabe eine der fünf Grundpflichten des Islam. Jeder Gläubige sollte einmal im Leben die Pilgerreise machen, wenn er körperlich und finanziell dazu in der Lage ist.

Vor der Corona-Pandemie besuchten rund 2,5 Millionen Menschen während der Hadsch-Saison die heiligen Stätten – die größte Menschenansammlung der Welt. Um Chaos zu verhindern, weist Saudi-Arabien jedem Land eine Höchstzahl von Pilgern zu.

Wegen der Pandemie reduzierte Saudi-Arabien die Zahl der Pilger im Jahr 2020 auf rund tausend Einheimische. Im vergangenen Jahr ließ die Golfmonarchie 60000 saudische und in Saudi-Arabien lebende ausländische Pilger zu. In diesem Jahr gelten zwar noch Einschränkungen. Wallfahrer müssen jünger als 65 Jahre und Corona-getestet sei.

Doch mit der Zulassung von Pilgern aus dem Ausland und der Steigerung auf eine Million Menschen erreicht der diesjährige Hadsch ab dem 7. Juli immerhin wieder fast die Hälfte der Teilnehmer aus den Zeiten vor Corona.

Den Pilgerplatz wird per Los vergeben - und es wird ein kostspieliges Visum benötigt

Allerdings gibt es für die mehr als fünf Millionen Muslime in Deutschland und andere Muslime im Westen ein Problem. Ohne Vorankündigung führte Saudi-Arabien nur wenige Wochen vor Beginn des Hadsch ein neues Anmeldeverfahren für Pilger aus Europa, den USA, Kanada und Australien ein.

Statt ihre Pilgerreise wie bisher bei Reiseveranstaltern zu buchen, müssen sich Wallfahrer jetzt auf einer Website des saudischen Hadsch-Ministeriums anmelden und warten, ob sie per Verlosung einen Pilgerplatz bekommen.

Auch ein Visum für den Hadsch bekommen Muslime aus Europa, Amerika und Australien nur noch über die saudische Internetseite (www.motawif.com.sa). Die Preise für den knapp zweiwöchigen Aufenthalt in Saudi-Arabien liegen je nach gewünschtem Komfort zwischen 5100 Euro bis 6500 Euro pro Person, inklusive Flug mit Saudia Airlines.

Vor der Corona-Pandemie kamen jährlich zwei Millionen Pilger nach Mekka. Foto: Ashraf Amra/APA Images via ZUMA Wire/dpa

Das neue zentralisierte System soll die Pilger nach saudischen Angaben vor Betrügern schützen. Vorerst gibt es jedoch vor allem Verwirrung und Ärger. Wer vor Einführung des neuen Systems bereits über ein Reisebüro eine Wallfahrt gebucht hatte, hat Pech gehabt und muss stornieren. Die Betroffenen werden auf der Website aufgefordert, sich ihr Geld von den Agenturen zurückzuholen.

In Deutschland kommt die Neuregelung nicht gut an. „Die wollen ein Geschäft machen“, sagt ein Reiseveranstalter, der sich auf den Hadsch spezialisiert hat, über die saudischen Behörden. „Die wollen ihre Hotels vollmachen.“ Die deutschen Hadsch-Reisebüros stehen vor Verlusten.

Viele Interessierte wollen sicherheitshalber auf den Hadsch verzichten

Auch für die Kunden sei die Neuerung nicht gut, sagte ein Reiseunternehmer aus Nordrhein-Westfalen. Sein Reisebüro bot bisher Hadsch-Pakete an, zu denen neben der Reise selbst auch Vorbereitungskurse für die Kunden gehörten. Zudem schickte er eigene Experten und Ärzte mit auf die Reise, um seine Kunden zu betreuen. Was die Pilger unter dem neuen System erwarte, sei offen. „Wir wissen nicht, was die vorbereitet haben.“

Wegen der kurzfristigen Einführung des neuen Anmeldeverfahrens sind kurz vor dem Beginn des Hadsch noch viele Fragen offen. Das neue System für die Muslime aus dem Westen startete Anfang Juni – da kamen in Saudi-Arabien bereits die ersten Pilger aus Indonesien an.

Viele Kunden wollten sicherheitshalber nun ganz auf den Hadsch verzichten, sagte der Reiseunternehmer aus Nordrhein-Westfalen. „Sie haben Angst.“ Deshalb sei ungewiss, ob in Deutschland in diesem Jahr das nationale Hadsch-Kontingent von 4125 Pilgern erfüllt werde. Die saudische Botschaft in Berlin ließ eine Bitte um Stellungnahme unbeantwortet.

Vielleicht, so tröstet sich der nordrhein-westfälische Reiseunternehmer, wird Saudi-Arabien einsehen, dass es so nicht geht. Ob das neue System auch im kommenden Jahr in Kraft bleibe, sei noch offen. „Ich gehe davon aus, dass das nicht funktionieren wird.“