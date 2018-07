Der russische Präsident Wladimir Putin hat seinen US-Kollegen Donald Trump nach Moskau eingeladen. Sie seien beide bereit zu einem neuen Spitzentreffen, sagte Putin am Freitag in Johannesburg am Randes des Treffens der sogenannten BRICS-Staaten. Allerdings müssten die Bedingungen dafür stimmen. „Wir sind bereit, Präsident Trump nach Moskau einzuladen. Er hat übrigens eine solche Einladung bereits vorliegen“, sagte Putin

Trump und Putin waren am 16. Juli in Helsinki zu ihrem ersten Gipfel zusammengekommen, sie waren sich aber bereits zuvor bei Konferenzen begegnet. Dem US-Präsidenten war in seiner Heimat jedoch nach der Begegnung mit Putin Kritik auch aus den eigenen Reihen entgegengeschlagen.

Kurz nach dem Gipfel in Helsinki hatte das Weiße Haus angekündigt, der nächste Gipfel zwischen Trump und Putin solle noch in diesem Jahr - zwischen September und Dezember - in der US-Hauptstadt stattfinden. Trump habe seinen Sicherheitsberater John Bolton angewiesen, dem russischen Staatschef eine entsprechende Einladung zu übermitteln. Am Mittwoch hieß es dann aber aus Washington, das nächste Treffen der beiden Präsidenten werde doch erst im nächsten Jahr stattfinden.

Putin bekräftigte in Johannesburg, er halte Treffen mit Trump für sinnvoll. Zudem sagte er, es gebe Pläne für eine Begegnung am Rande des Gipfels 20 führender Wirtschaftsnationen Ende November in Argentinien.

Donald Trump und Wladimir Putin in Helsinki. Foto: Leonhard Foeger/REUTERS

Putin sagte bei der Konferenz der aufstrebenden Volkswirtschaften Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, Telefonate zwischen Moskau und Washington allein reichten nicht aus. Beide Seiten müssten zu Gesprächen zum Beispiel über den Atomvertrag mit dem Iran, den Konflikt im Nahen Osten und Fragen der Waffenkontrolle zusammenkommen, sagte der russische Präsident. Trump habe den Wunsch nach weiteren Treffen geäußert, sagte Putin. "Wir sind bereit zu solchen Treffen. Wir sind bereit, Präsident Trump nach Moskau einzuladen." Er habe das Trump bereits gesagt. Er selbst sei aber auch willens, nach Washington zu reisen, fügte Putin hinzu. Doch dafür müssten ebenfalls die richtigen Arbeitsbedingungen herrschen. (Reuters, AFP, dpa)