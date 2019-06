Bundesfamilienministerin Franziska Giffey kämpft um ihren Doktortitel. Das berichtet der aktuelle „Spiegel“. Giffey habe ihrem Anwalt die Unterlagen aus der Zeit ihrer Promotion übergeben. Daraus erstellte der Anwalt ein Gutachten für die Kommission der FU, die derzeit den Vorwurf prüft, die Sozialdemokratin habe in ihrer Dissertation über "Europas Weg zum Bürger" schlampig zitiert. In dem Gutachten, heißt es in dem Bericht weiter, werde darauf verwiesen, dass Giffeys damalige Doktormutter ihr eine bestimmte amerikanische Zitierweise vorgegeben habe, bei der die Verweise auf andere Werke deutlich weniger detailliert ausfallen als im deutschen Stil.

Damit, so die Argumentation, könne von einer Täuschung keine Rede sein, weil Giffey lediglich umgesetzt habe, was von ihr verlangt worden sei. Ob sich die Kommission dieser Argumentation anschließt, sei laut "Spiegel" ebenso offen wie die Frage, wann das Gremium über eine mögliche Aberkennung von Giffeys Doktortitel entscheidet.

In der SPD werden Giffey große Chancen auf den Parteivorsitz eingeräumt, falls es ihr gelingen sollte, die Täuschungsvorwürfe gegen sie zu entkräften.