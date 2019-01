Ex-Wikileaks-Sprecher: „Ein Leak von innen ist ja Quatsch“ Die persönlichen Daten und Dokumente von Prominenten stammen nach Einschätzung des früheren Wikileaks-Sprechers nicht aus einem Durchstechen von Informationen. „Ein Leak von innen ist ja Quatsch“, sagte Daniel Domscheit-Berg. Denn betroffen seien etwa Politiker unterschiedlichster Fraktionen, deren Informationen an verschiedenen Stellen lägen. „Da sind ein paar Sachen dabei, bei denen ich sagen würde, das sieht sofort nach einem Hack aus. Also wo Leute Zugang zu den Accounts in sozialen Medien bekommen haben.“



Der Ex-Wikileaks-Sprecher wunderte sich darüber, dass viele Abgeordneten ihre Daten nicht besser sicherten. „Man würde hoffen, dass Leute, die dieses Amt ausführen, eine gewisse Grundsensibilität haben dafür, wie sie mit ihren Geräten umgehen müssen, wie diese Geräte geschützt sein müssen.“



Allerdings handele es sich bei vielen der veröffentlichten Daten um Privatadressen und Telefonnummern. Diese seien nicht so schwer zu bekommen, erklärte der Netzaktivist. (dpa)