Tausende belagern weiter Zugänge zu Flughafen Kabul In Kabul belagern weiterhin Tausende Menschen die Eingänge zum Flughafen der afghanischen Hauptstadt. Das berichtet ein Augenzeuge der Deutschen Presse-Agentur. Die verängstigten Menschen hoffen allesamt auf auf einen Platz in einem Flugzeug, um nach der Machtübernahme der islamistischen Taliban aus dem Krisenstaat zu fliehen.



Laut dem Augenzeugen hat sich die Menschenmenge von Freitag auf Samstag verdoppelt. Es fielen weiter praktisch durchgehend Schüsse. Am nördlichen Eingang habe es zudem Lautsprecherdurchsagen gegeben, dass das Gate nun zwei Tage geschlossen sei, sagte die Person.



Ein zweiter Augenzeuge sagte der dpa, Menschen aus allen Gesellschaftsschichten befänden sich dort. Er habe Schauspieler in der Menge gesehen, bekannte Fernsehpersönlichkeiten, Jugendliche, Frauen mit neugeborenen Babies oder Menschen im Rollstuhl.



In einem Schreiben der deutschen Botschaft in Kabul mit Informationen zu den Evakuierungsflügen hieß es in der Nacht zu Samstag, die Lage am Flughafen sei weiterhin äußerst unübersichtlich. Es komme immer häufiger zu gefährlichen Situationen und bewaffneten Auseinandersetzungen an den Gates. Das US-Militär entscheide je nach Lage über Öffnung und Schließung der Tore. (dpa)