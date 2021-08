Caritas international will weiter in Afghanistan arbeiten

Der Leiter des Büros von Caritas international in Kabul, Stefan Recker, hat angekündigt, auch mit den Taliban zu kooperieren. Die Nöte der Bevölkerung würden nicht geringer unter der Taliban-Herrschaft, sagte Recker am Montag im Deutschlandfunk. Die Caritas sei eine Hilfsorganisation, und wenn man in einem solchen Land arbeiten und helfen wolle, müsse man auch mit Leuten reden, mit denen man nicht unbedingt reden wolle.



Recker betonte, dass die humanitäre Hilfe für Afghanistan fortgesetzt werden solle. Die dafür bereitgestellten Gelder und Spenden gingen an die Not leidende Bevölkerung und nicht an die Taliban, versicherte er. „Wir haben ein ganz klares Mandat als Hilfsorganisation.“

Der Caritas-Vertreter, der in der vergangenen Woche aus Afghanistan ausgereist war, sagte, nach seinen Informationen seien alle Mitarbeiter vor Ort unbeschadet. Die 27 afghanischen Mitarbeiter seien an das Entwicklungsministerium gemeldet worden und sollten ausgeflogen werden. Allerdings sei die Lage am Flughafen von Kabul brandgefährlich und gerade für Familien traumatisierend. Es fielen immer wieder Schüsse und Blendgranaten.

Mit Blick auf die mittelfristige Entwicklung in Afghanistan riet Recker dazu, abzuwarten. Die Taliban heutzutage seien womöglich anders als jene vor 20 Jahren. So deute sich an, dass Mädchen weiter die Schule besuchen könnten, wenn auch in geschlechter-getrennten Klassen. Auf die Frage nach Hausdurchsuchungen sagte Recker, auf Anweisung der Taliban würden Häuser nach Waffen durchsucht. Es gebe leider auch kriminelle Elemente, die sich als Taliban verkleideten und sich Zugang zu Häusern verschafften, um zu stehlen. (KNA)