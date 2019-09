Maaßen erwartet personelle Konsequenzen in der CDU Die sächsische Werte-Union trifft sich in einem Hotel nahe dem Landtag. Hans-Georg Maaßen erscheint und wird freudig begrüßt. Und auch er antwortet auf die Fragen unseres Reporters Frank Jansen gleich zuversichtlich - wie zuvor schon der AfD-Sprecher: "Ich gehe natürlich davon aus, dass die CDU stärkste Partei wird, wenn die das hier nicht schafft, würde die Welt untergehen." Allerdings nehme er die Reaktion der Parteiführung auf seine Auftritte "zum Teil schon als Sabotage wahr". Annegret Kramp-Karrenbauer hatte einen Parteiausschluss Maaßens angedeutet und hatte nach heftiger Kritik in der CDU davon Abstand genommen. Und Maaßen lässt sich nicht einschüchtern. Die absehbaren Verluste der CDU in Sachsen und Brandenburg machten "personelle Konsequenzen" notwendig, sagt er. Also einen Rücktritt von Bundeskanzlerin Angela Merkel? Maaßen lächelt. Den Rücktritt habe sie ja schon angekündigt. Allerdings erst für das Ende der Legislaturperiode. Das ist Maaßen offenbar zu spät. "Wer was ankündigt, sollte die Leute nicht so lange auf die Folter spannen."