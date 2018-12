Angriff in Straßburg: Der Stand am frühen Morgen Frankreich wird erneut von einem schweren Terroranschlag erschüttert. Bei einem Angriff am Straßburger Weihnachtsmarkt sind vier Menschen getötet worden, wie die französische Nachrichtenagentur AFP am Mittwochmorgen unter Berufung auf den Bürgermeister der Stadt im Elsass berichtete. Etwa zehn Menschen wurden demnach verletzt. Die Polizei in Straßburg bestätigte der Deutschen Presse-Agentur (dpa), dass sie von einem terroristischen Hintergrund ausgehe. Der mutmaßliche Täter war auch am frühen Mittwochmorgen noch auf der Flucht. Er war nach Angaben des französischen Innenministers Christophe Castaner der Polizei bekannt.



Castaner traf in der Nacht in Straßburg ein. Staatspräsident Emmanuel Macron berief in Paris eine Krisensitzung ein. Er beriet sich am frühen Mittwochmorgen unter anderen mit Premierminister Édouard Philippe und Verteidigungsministerin Florence Parly.



Frankreich wird seit Jahren von einer islamistischen Terrorserie erschüttert. Dabei wurden bislang fast 250 Menschen getötet.



Der mutmaßliche Täter sollte nach einem Medienbericht eigentlich am Dienstagmorgen verhaftet werden. Wie der Sender France Info unter Berufung auf Polizeiquellen berichtete, war er jedoch nicht zu Hause. Dem Bericht zufolge wird dem 29-Jährigen versuchter Mord vorgeworfen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung Stunden vor den Schüssen sollen Granaten gefunden worden sein, wie der Sender und die Zeitung „Le Parisien“ am Dienstagabend berichteten. Der vermutlich radikalisierte Mann sei vor seiner Flucht von patrouillierenden Soldaten verletzt worden, meldete die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Polizei.



Anti-Terror-Spezialisten der Pariser Staatsanwaltschaft übernahmen die Ermittlungen. Die Untersuchung wurde unter anderem dem Inlandsgeheimdienst DGSI übergeben, wie Justizkreise der Deutschen Presse-Agentur in Paris bestätigten. (dpa)