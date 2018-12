Abgeordnete dürfen EU-Parlament verlassen Der tödliche Anschlag am Straßburger Weihnachtsmarkt hat auch die Abgeordneten des EU-Parlaments in eine Ausnahmesituation gebracht. Über Stunden hinweg saßen die Volksvertreter in dem Parlamentsgebäude in der Stadt im Elsass fest. Am frühen Mittwochmorgen teilte Parlamentspräsident Antonio Tajani seinen im Plenarsaal versammelten Kollegen dann mit, sie dürften das Parlamentsgebäude abseits des Stadtzentrums verlassen - allerdings nur auf eigenes Risiko. Wer ins Stadtzentrum hinein wolle, dürfe dies ausschließlich in einem von der Polizei gesicherten Konvoi, betonte Tajani. „Es ist unmöglich, ohne solch einen Konvoi ins Zentrum zu gelangen“, fügte er hinzu.



Der CDU-Europaabgeordnete Sven Schulze hatte der „Bild“-Zeitung gegen Mitternacht die beklemmende Lage am Telefon geschildert - zu einer Zeit, als noch niemand in das Parlamentsgebäude hinein und auch niemand hinaus durfte: „Es sind immer noch mehrere hundert Menschen im Parlament. Abgeordnete, Mitarbeiter - als das Gebäude abgeriegelt wurde, herrschte Hochbetrieb. Die Stimmung ist sehr bedrückt. Viele fühlten sich an den Brüsseler Anschlag von 2016 erinnert.“



Beim bisher schwersten Terroranschlag auf belgischem Boden hatten islamistische Extremisten in Brüssel am 22. März 2016 in der Metro sowie am Flughafen 32 Menschen getötet. (dpa)