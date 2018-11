Klingbeil: SPD "ist eher zusammengerückt" Die SPD will nach den Worten von Generalsekretär Lars Klingbeil mit Zusammenhalt und klaren Positionen aus ihrer Krise herauskommen. Bei der Präsidiumssitzung am Sonntag habe es eine "sehr offene Diskussion" gegeben, sagte Klingbeil am Montag im ZDF-"Morgenmagazin". "Die Partei ist gestern eher zusammengerückt". Für einen Ausweg aus der Krise brauche sie "Antworten für die drängenden Probleme in diesem Land".



Angesichts der schlechten Ergebnisse bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen war in der SPD die Kritik an der weiteren Beteiligung an der großen Koalition gewachsen. Auch Parteichefin Andrea Nahles geriet immer stärker unter Druck. Eine Diskussion um die Ablösung der SPD-Vorsitzenden und die Einberufung eines baldigen Parteitags stößt unter führenden Sozialdemokraten aber auf Ablehnung.



Zur Forderung von Juso-Chef Kevin Kühnert, den für den Herbst kommenden Jahres geplanten Bundesparteitag vorzuziehen, sagte Klingbeil: "Es geht nicht um die Frage, wie Zeitpläne aussehen, wann Parteitage stattfinden, sondern es geht um die Frage, ob wir Antworten haben für die drängenden Probleme in diesem Land."



Bei Themen wie Arbeit, Rente und Sozialstaat müsse die SPD "klar auf dem Platz" sein und das Land zusammenhalten. Die Partei müsse aber auch eine neue Haltung einnehmen: "Die SPD muss eine optimistische Partei sein. Das ist zugegebenermaßen in der jetzigen Situation schwierig, aber das erwarten viele Menschen", sagte Klingbeil. Nach der Präsidiumssitzung am Sonntag kommt am Montag der Parteivorstand zusammen. (AFP)